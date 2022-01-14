最強育兒神器！棒棒糖嬰兒監視器 寶貝愈睡愈舒服
氣溫驟降，不少新生兒爸媽擔心寶寶睡覺著涼，幫寶寶蓋厚被，小心！這些行為可能讓寶寶處於危險之中。注意以下4點，搭配棒棒糖嬰兒監視器一起使用，讓寶寶睡得舒服，爸媽也安心！
1. 超清晰夜視！寶寶睡姿一「目」了然
寶寶在 4 個月以前頸部肌肉力量不足，不易掙扎或把臉移開棉被，最好不要讓寶寶趴睡或側睡。透過棒棒糖嬰兒監視器的即時影像，提供 1080p HD 高畫質夜視，寶寶睡覺時一舉一動，讓爸爸媽媽能全部掌握。
2. 保持室內空氣流通、舒適溫濕度
天氣冷，許多爸媽會開暖器讓室內溫度保持在 25°C 至 27°C 左右，建議家中門窗不要完全緊閉，開一點點縫隙保持空氣流通，濕度建議保持在 45% 至55%。搭配棒棒糖溫溼度感測器，透過手機App 能隨時提醒室內空間的溫度、濕度及空氣品質，避免室內因太乾燥而導致寶寶睡不安穩。
3. 穿著合適的嬰兒睡眠服裝
選擇透氣通風、輕薄保暖的衣物，例如由透氣材料製成的連體衣、睡袋或防踢背心。若寶寶穿太多不舒服哭了，棒棒糖嬰兒監視器具備 AI 哭聲偵測能分辨噪音和哭聲，能將寶寶的哭聲通知爸媽而不是環境自然噪音，準確率高達 98%，讓爸媽能在寶寶哭時確認查看，避免因為誤報在天冷夜深時讓爸媽疲累不堪！
4. 打造安全睡眠環境，輕鬆讓寶寶自己睡過夜！
根據美國兒科學會 (AAP) 指出，在嬰兒床只需要放置一張舒適的透氣床墊及床單，就可以大大減少嬰兒因異物而窒息的情況發生。棒棒糖嬰兒監視器具有睡眠偵測，可以了解寶寶全日的睡眠狀態，在睡前透過監視器播放安撫音樂，建立寶寶自己專屬睡前儀式，快速養成寶寶規律作息，讓自己和寶寶睡眠品質一起變好。
現代新手爸媽都喜歡具有美感設計的科技產品來幫助嬰兒的睡眠安全。建議可以選擇技術成熟，並帶有睡眠偵測以及能即時觀看寶寶狀況的「棒棒糖嬰兒監視器」，不僅讓新手爸媽立即掌握寶寶日夜動態，解決無法在寶寶身旁時的焦慮感，又能安心且輕鬆地享受育兒生活的每一個夜晚。凡1/11至1/27購買一台相機及附贈一支20公分矽膠環柄(不挑色)，詳情可上活動頁 查詢。
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