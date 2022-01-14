最強育兒神器！棒棒糖嬰兒監視器 寶貝愈睡愈舒服

氣溫驟降，不少新生兒爸媽擔心寶寶睡覺著涼，幫寶寶蓋厚被，小心！這些行為可能讓寶寶處於危險之中。注意以下4點，搭配棒棒糖嬰兒監視器一起使用，讓寶寶睡得舒服，爸媽也安心！

1. 超清晰夜視！寶寶睡姿一「目」了然

寶寶在 4 個月以前頸部肌肉力量不足，不易掙扎或把臉移開棉被，最好不要讓寶寶趴睡或側睡。透過棒棒糖嬰兒監視器的即時影像，提供 1080p HD 高畫質夜視，寶寶睡覺時一舉一動，讓爸爸媽媽能全部掌握。

2. 保持室內空氣流通、舒適溫濕度

天氣冷，許多爸媽會開暖器讓室內溫度保持在 25°C 至 27°C 左右，建議家中門窗不要完全緊閉，開一點點縫隙保持空氣流通，濕度建議保持在 45% 至55%。搭配棒棒糖溫溼度感測器，透過手機App 能隨時提醒室內空間的溫度、濕度及空氣品質，避免室內因太乾燥而導致寶寶睡不安穩。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

3. 穿著合適的嬰兒睡眠服裝

選擇透氣通風、輕薄保暖的衣物，例如由透氣材料製成的連體衣、睡袋或防踢背心。若寶寶穿太多不舒服哭了，棒棒糖嬰兒監視器具備 AI 哭聲偵測能分辨噪音和哭聲，能將寶寶的哭聲通知爸媽而不是環境自然噪音，準確率高達 98%，讓爸媽能在寶寶哭時確認查看，避免因為誤報在天冷夜深時讓爸媽疲累不堪！

4. 打造安全睡眠環境，輕鬆讓寶寶自己睡過夜！

根據美國兒科學會 (AAP) 指出，在嬰兒床只需要放置一張舒適的透氣床墊及床單，就可以大大減少嬰兒因異物而窒息的情況發生。棒棒糖嬰兒監視器具有睡眠偵測，可以了解寶寶全日的睡眠狀態，在睡前透過監視器播放安撫音樂，建立寶寶自己專屬睡前儀式，快速養成寶寶規律作息，讓自己和寶寶睡眠品質一起變好。