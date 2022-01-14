快訊

明起確診患者要分流！輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

GOMAJI公布年度熱銷風雲榜！集合熱銷名店下殺1.9折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」精選出2021年度最熱銷美食餐廳，米其林推薦「犇鐵板燒」下殺5折不到千元。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」精選出2021年度最熱銷美食餐廳，米其林推薦「犇鐵板燒」下殺5折不到千元。圖／GOMAJI提供

全台灣民眾搶爆的優惠在這裡！ GOMAJI推出「年度熱銷風雲榜專區」，集合熱銷上萬票券名店，包含冬季泡湯名店「北投南豐天玥泉溫泉會館」、「北投金都精緻溫泉飯店」、「礁溪中天溫泉度假飯店」、人氣宅配美食「林聰明沙鍋魚頭」、「紅豆食府」，五星級美食餐廳「犇鐵板燒」、「探索廚房」等下殺1.9折起，1月31日前使用GOMAJI App購買「年度熱銷風雲榜」指定檔次即可獲得5%點數回饋；1月17日、1月19日晚上7點更有GOMAJI臉書粉絲專頁線上直播報好康，只要參與互動就有機會獲得最高點數100點。

GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」集合熱銷上萬票券的旅宿名店，包括冬季泡湯名店「北投南豐天玥泉溫泉會館」下殺5.8折特價840元起、「礁溪中天溫泉度假飯店」下殺7折熱銷風雲榜中也包含台中、日月潭、嘉義、台東等地精選旅宿，其中嘉義「迴嘉居行旅」更是破天荒折扣1.9折，原價4,580的高級雙人房下殺到899元，下訂搭配五倍券再加上限時GOMAJI點數5%回饋更划算。

本次GOMAJI在專區中也精選出2021年度最熱銷美食餐廳，包含米其林推薦「犇鐵板燒」下殺5折不到千元，經典港式飲茶「敘香園」下殺2.8折，還有「坦都印度餐廳」、「藍象廷泰式火鍋」、「啾哇嘿呦韓式烤肉」等異國料理餐券。

GOMAJI落實防疫最高規格，包括實名制、全程配戴口罩面罩、酒精消毒及體溫測量，且恪遵疫情內用規範，提供隔板與梅花座並管制店內內用人數。

GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」集合熱銷上萬票券的旅宿名店，冬季泡湯名店「北投南豐天玥泉溫泉會館」下殺5.8折特價840元起。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」集合熱銷上萬票券的旅宿名店，冬季泡湯名店「北投南豐天玥泉溫泉會館」下殺5.8折特價840元起。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜」美食餐廳前10名榜單。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜」美食餐廳前10名榜單。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜」旅遊住宿前10名榜單。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜」旅遊住宿前10名榜單。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」精選出2021年度最熱銷美食餐廳，米其林推薦「犇鐵板燒」下殺5折不到千元。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」精選出2021年度最熱銷美食餐廳，米其林推薦「犇鐵板燒」下殺5折不到千元。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜」宅配美食前10名榜單。圖／GOMAJI提供
GOMAJI「年度熱銷風雲榜」宅配美食前10名榜單。圖／GOMAJI提供

溫泉 北投

延伸閱讀

採保守戰略 國民黨北市議員提名33席

北聯幫成員疑喬賭債 當街押人繞山驚魂1小時2人起訴

北投今新增1本土 柯文哲：舊案 殺傷力不大

北投明德郵局出現確診者足跡 今緊急停業

相關新聞

充滿科幻感 星系主軸的企業總部

九毛九餐飲集團為中國知名企業，壹所設計工作室輸入「星球」概念，將九毛九集團比喻成一個星系，各大子品牌就是星系裡的主要星體。集團辦公室則扮演著「領航方舟」的角色，展廳內承載著所有餐飲品牌星球的數據和訊息，期望造訪者可以猶如坐上一艘宇宙方舟般，穿梭在每個星體之中。

遠百竹北試營運吸3萬人朝聖 網羨：大家都不用上班嗎？

遠東百貨竹北店今天中午12點展開試營運，新竹縣首座百貨商場開幕魅力大，開店前人潮已繞了館外一大圈，展現新竹人的對新百貨的...

GOMAJI公布年度熱銷風雲榜！集合熱銷名店下殺1.9折起

全台灣民眾搶爆的優惠在這裡！ GOMAJI推出「年度熱銷風雲榜專區」，集合熱銷上萬票券名店，包含冬季泡湯名店「北投南豐天...

3位新生代女星比美！肌膚之鑰光采3部曲讓女人再現光芒

迎來品牌成立40周年的頂級保養彩妝品牌肌膚之鑰Clé de Peau Beauté，一口氣邀來3位好萊塢新生代女星擔任品...

男人味炸裂！BOMBERG骷髏表修容組 一次滿足兩種願望

無論是斯文或粗獷，都是男人品味的表現形式。但粗獷不代表可以不修邊幅，有「炸彈表」之稱的瑞士獨立手表品牌BOMBERG，近...

中華電信攜手東森購物推「MOD預購年菜送到家」

過年想要享受星級大廚上菜也可安心在家購物免出門，中華電信MOD自去年與東森購物合作推出「MOD年菜預購專區」，提供用戶在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。