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GOMAJI公布年度熱銷風雲榜！集合熱銷名店下殺1.9折起
全台灣民眾搶爆的優惠在這裡！ GOMAJI推出「年度熱銷風雲榜專區」，集合熱銷上萬票券名店，包含冬季泡湯名店「北投南豐天玥泉溫泉會館」、「北投金都精緻溫泉飯店」、「礁溪中天溫泉度假飯店」、人氣宅配美食「林聰明沙鍋魚頭」、「紅豆食府」，五星級美食餐廳「犇鐵板燒」、「探索廚房」等下殺1.9折起，1月31日前使用GOMAJI App購買「年度熱銷風雲榜」指定檔次即可獲得5%點數回饋；1月17日、1月19日晚上7點更有GOMAJI臉書粉絲專頁線上直播報好康，只要參與互動就有機會獲得最高點數100點。
GOMAJI「年度熱銷風雲榜專區」集合熱銷上萬票券的旅宿名店，包括冬季泡湯名店「北投南豐天玥泉溫泉會館」下殺5.8折特價840元起、「礁溪中天溫泉度假飯店」下殺7折熱銷風雲榜中也包含台中、日月潭、嘉義、台東等地精選旅宿，其中嘉義「迴嘉居行旅」更是破天荒折扣1.9折，原價4,580的高級雙人房下殺到899元，下訂搭配五倍券再加上限時GOMAJI點數5%回饋更划算。
本次GOMAJI在專區中也精選出2021年度最熱銷美食餐廳，包含米其林推薦「犇鐵板燒」下殺5折不到千元，經典港式飲茶「敘香園」下殺2.8折，還有「坦都印度餐廳」、「藍象廷泰式火鍋」、「啾哇嘿呦韓式烤肉」等異國料理餐券。
GOMAJI落實防疫最高規格，包括實名制、全程配戴口罩面罩、酒精消毒及體溫測量，且恪遵疫情內用規範，提供隔板與梅花座並管制店內內用人數。
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