快訊

明起確診患者要分流！輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3位新生代女星比美！肌膚之鑰光采3部曲讓女人再現光芒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
達科塔芬妮最愛用肌膚之鑰光采絲緞無瑕膏。圖／肌膚之鑰提供
達科塔芬妮最愛用肌膚之鑰光采絲緞無瑕膏。圖／肌膚之鑰提供

迎來品牌成立40周年的頂級保養彩妝品牌肌膚之鑰Clé de Peau Beauté，一口氣邀來3位好萊塢新生代女星擔任品牌大使，包括童星出身，有著精靈氣質的達科塔．芬妮Dakota Fanning；在電影「異裂」中有亮眼表現的黛安娜．席佛斯Diana Silvers；因演出電影「霹靂嬌娃」而受到矚目的艾拉．巴林斯卡Ella Balinska等，並演繹肌膚之鑰的「光采3部曲」，讓所有女人的肌膚，也能展現無限光采。

肌膚之鑰向來給人兼具優雅、堅持科學研究的形象，最經典的明星商品激光瓶、精質乳霜等，是所有女人用過就會愛上的產品，歡慶40周年並邀來3位全球品牌大使，且各具獨特魅力與個性，希望呼籲所有女性，在不同領域，都能以獨特的魅力與氣質，展現出多元非凡的耀眼光芒。

3位大使也各有愛用品，達科塔芬妮最喜歡光采絲緞無瑕膏，高保濕度卻能完美遮瑕，讓她讚嘆「一直持續使用，能不著痕跡完美遮去瑕疵」。黛安娜席佛斯則是喜愛精質乳霜，直呼「奇蹟般的產品」，有60種精萃配方融合，為肌膚增加修護力，強化緊緻與光滑。艾拉巴林斯卡則是激光瓶精萃光采激光晶露，添加珍稀珠寶級成分，一擦上讓肌膚散發最強光芒。

肌膚之鑰也提出光采3部曲，第一步使用激光瓶，讓肌膚彈嫩細緻，第二步精萃光采柔潤保濕露，能加強肌膚保濕，展現全天水潤感，最後使用精萃光采防護精華乳或精萃光采修護精華乳，幫助強化修護肌膚，也能配合肌膚晝夜的不同狀態，讓女人始終散發青春光采。

黛安娜席佛斯稱讚肌膚之鑰精質乳霜，是奇蹟般的產品。圖／肌膚之鑰提供
黛安娜席佛斯稱讚肌膚之鑰精質乳霜，是奇蹟般的產品。圖／肌膚之鑰提供
艾拉巴林斯卡最喜愛肌膚之鑰精萃光采激光晶露，被暱稱為激光瓶。圖／肌膚之鑰提供
艾拉巴林斯卡最喜愛肌膚之鑰精萃光采激光晶露，被暱稱為激光瓶。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰全新3位品牌大使，包括黛安娜席佛斯（左起）、達科塔芬妮與艾拉巴林斯卡。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰全新3位品牌大使，包括黛安娜席佛斯（左起）、達科塔芬妮與艾拉巴林斯卡。圖／肌膚之鑰提供

品牌 黛安娜 電影

延伸閱讀

一度慘領5551元月薪 女星驚人家世曝光驚呆吳宗憲

女星考上哥大電影系 曝紐約每日確診8萬人：不是開玩笑

賈靜雯臭臉惹修杰楷誤會！大推DIOR這商品「修補感情」

古天樂親幫女星貼防護膠帶 私下暖舉曝光張智霖：佩服

相關新聞

充滿科幻感 星系主軸的企業總部

九毛九餐飲集團為中國知名企業，壹所設計工作室輸入「星球」概念，將九毛九集團比喻成一個星系，各大子品牌就是星系裡的主要星體。集團辦公室則扮演著「領航方舟」的角色，展廳內承載著所有餐飲品牌星球的數據和訊息，期望造訪者可以猶如坐上一艘宇宙方舟般，穿梭在每個星體之中。

GOMAJI公布年度熱銷風雲榜！集合熱銷名店下殺1.9折起

全台灣民眾搶爆的優惠在這裡！ GOMAJI推出「年度熱銷風雲榜專區」，集合熱銷上萬票券名店，包含冬季泡湯名店「北投南豐天...

3位新生代女星比美！肌膚之鑰光采3部曲讓女人再現光芒

迎來品牌成立40周年的頂級保養彩妝品牌肌膚之鑰Clé de Peau Beauté，一口氣邀來3位好萊塢新生代女星擔任品...

男人味炸裂！BOMBERG骷髏表修容組 一次滿足兩種願望

無論是斯文或粗獷，都是男人品味的表現形式。但粗獷不代表可以不修邊幅，有「炸彈表」之稱的瑞士獨立手表品牌BOMBERG，近...

中華電信攜手東森購物推「MOD預購年菜送到家」

過年想要享受星級大廚上菜也可安心在家購物免出門，中華電信MOD自去年與東森購物合作推出「MOD年菜預購專區」，提供用戶在...

春節送禮首選！黑橋牌禮盒 優質肉品滿足口感

在地深耕一甲子的「黑橋牌」，已經連續3年獲得CAS優級廠商，並榮獲第16屆國家品牌玉山獎首獎，還連續榮獲府城十大伴手禮的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。