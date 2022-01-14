3位新生代女星比美！肌膚之鑰光采3部曲讓女人再現光芒

迎來品牌成立40周年的頂級保養彩妝品牌肌膚之鑰Clé de Peau Beauté，一口氣邀來3位好萊塢新生代女星擔任品牌大使，包括童星出身，有著精靈氣質的達科塔．芬妮Dakota Fanning；在電影「異裂」中有亮眼表現的黛安娜．席佛斯Diana Silvers；因演出電影「霹靂嬌娃」而受到矚目的艾拉．巴林斯卡Ella Balinska等，並演繹肌膚之鑰的「光采3部曲」，讓所有女人的肌膚，也能展現無限光采。

肌膚之鑰向來給人兼具優雅、堅持科學研究的形象，最經典的明星商品激光瓶、精質乳霜等，是所有女人用過就會愛上的產品，歡慶40周年並邀來3位全球品牌大使，且各具獨特魅力與個性，希望呼籲所有女性，在不同領域，都能以獨特的魅力與氣質，展現出多元非凡的耀眼光芒。

3位大使也各有愛用品，達科塔芬妮最喜歡光采絲緞無瑕膏，高保濕度卻能完美遮瑕，讓她讚嘆「一直持續使用，能不著痕跡完美遮去瑕疵」。黛安娜席佛斯則是喜愛精質乳霜，直呼「奇蹟般的產品」，有60種精萃配方融合，為肌膚增加修護力，強化緊緻與光滑。艾拉巴林斯卡則是激光瓶精萃光采激光晶露，添加珍稀珠寶級成分，一擦上讓肌膚散發最強光芒。