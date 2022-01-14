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中華電信攜手東森購物推「MOD預購年菜送到家」
過年想要享受星級大廚上菜也可安心在家購物免出門，中華電信MOD自去年與東森購物合作推出「MOD年菜預購專區」，提供用戶在家一鍵快買的電視購物體驗，廣獲用戶好評，今年雙方再度攜手提早於12月中即推出年菜預購，包辦年貨零嘴、烹飪保鮮、清潔掃除等年節家庭用品，只要用遙控器點選購物專家與飯店名廚實品介紹影片，就能輕鬆搞定過年大小事，近日疫情升溫，專區流量大幅成長，營業額已較去年成長一倍以上。
虎年「MOD年菜預購專區」推出台北萬豪酒店「宴客樓」主廚高鋼輝的「闔家團圓年菜組」，6道年菜只要3,980元，一上架就被搶購一空；「六福客棧—五星開運私藏年菜美饌饗宴」主打頂尖食材，推出尊品佛跳牆、魷魚螺肉蒜、水煮牛麻辣鍋、椒麻鮪魚乾鍋、黑蒜烏骨雞湯、胡椒鴨及干貝米糕共7道年菜，售價6,600元，專攻口味講究的饕客；知名湘菜館「彭園」推出的「大心團圓圍爐年菜超值組」共有花膠冬菇土雞等6道年菜，售價2,380元；阿一鮑魚自2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物連續4年都是年菜銷售冠軍，今年推出「阿一鮑魚—四大珍饈富貴團圓年菜」內含鮑參花膠港式盆菜、蘇杭寶塔一刀肉等6道菜色，售價3,980元，也續創搶購熱潮。
「MOD年菜預購專區」不僅讓星級主廚大菜陪消費者過年，買年菜還可免費登記抽任天堂Switch遊戲機＋健身環。此外，「MOD東森購物商城」更推出1月份獨家活動，1月31日前不限金額買滿6件享加價購999元購買「晶華酒店集團鹿兒島A5日本和牛海陸燒烤組（原價2,980元）」。
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