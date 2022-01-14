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春節送禮首選！黑橋牌禮盒 優質肉品滿足口感
在地深耕一甲子的「黑橋牌」，已經連續3年獲得CAS優級廠商，並榮獲第16屆國家品牌玉山獎首獎，還連續榮獲府城十大伴手禮的肯定，堅持以最好口感、檢驗合格的國產肉品部位，製成相關肉製產品。
今年黑橋牌推出「黑豬秘饌系列禮盒」，其中作為食材主角的台灣黑豬，由於飼育期長、肉質熟成度佳，被視為豬肉界頂級肉品。秘饌禮盒特選用油花分布均勻的黑豬梅花肉製作成「日式照燒黑豬梅花肉」，還有以傳家配料自然醃製12小時以上製成的「黑豬香腸」，以及後腿腿心肉直接刨片醃製16小時以上，再以直火燒烤至表面透出紅潤光澤的「岩燒肉乾」。藉由黑橋牌職人們的手藝、繁複工序，悉心傳遞出黑豬的美味，乃是年節饋贈親友的絕佳選擇。
擁有精品級的外觀的「黑橋牌金鑲禮和」，由喜氣的紅色和貴氣的金色搭配而成，增添年節送禮的高貴氣息，禮盒內含深受台灣人喜歡的廣式風味肝、臘腸。其中黑橋牌肝腸是嚴選優質豬腿肉、本土生產的鴨肝，佐以家傳配方及特選香料醃漬；臘腸則使用豬腿肉及58度純正高粱酒製作，經長時間低溫乾燥，乾而不硬柴，口感更佳。黑橋牌特將這些明星商品包裝至禮盒裡，不論年節送禮或自用採購皆不容錯過！各款禮盒皆可在網路商城及黑橋牌直營門市購買。
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