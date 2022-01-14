春節送禮首選！黑橋牌禮盒 優質肉品滿足口感

九毛九餐飲集團為中國知名企業，壹所設計工作室輸入「星球」概念，將九毛九集團比喻成一個星系，各大子品牌就是星系裡的主要星體。集團辦公室則扮演著「領航方舟」的角色，展廳內承載著所有餐飲品牌星球的數據和訊息，期望造訪者可以猶如坐上一艘宇宙方舟般，穿梭在每個星體之中。

2022-01-14 09:31