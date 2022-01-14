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新年戴好運！梵克雅寶金光閃耀迎新春 老虎胸針超可愛
「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）創始人家族成員的雅克雅寶（Jacques Arpels）這麼相信著。新的一年到來，配戴以幸運之願創作的珠寶，是讓好運隨身的秘訣。梵克雅寶獻上一系列閃耀光輝的金質珠寶，經典幸運圖騰、大自然萬樹繁花、與生機蓬勃的可愛動物映照幸福，自己配戴或贈與親友，讓金燦光芒閃耀新的一年。
農曆稱新的一年始於新春，也點出即將到來的春天。以三片立體心形花瓣簇擁一顆璀璨鑽石而成的Frivole系列花朵，由工坊傳承百年工藝「黃金之手」（Mains d'Or）悉心細琢而成，不論是鏡面拋光的K金或鋪鑲鑽石，靈動的花瓣閃耀預告著春天的到來。
品牌幸運象徵Alhambra系列則以璣鏤雕花（guilloché）的工藝裝飾幸運圖騰，葉脈細刻成如陽光放射線條紋理，與鋪鑲鑽石圖騰排比交錯，為新的一年帶來幸運新氣象。而以手工拋光金質圓珠為主要設計元素的Perlée系列，則結合幸運草圖騰組成Sweet Clovers，手鐲以流暢圓弧演繹金光，將好運留在手邊。
今年適逢生肖虎年，品牌討喜的Lucky Animals系列也同時迎來全新的Tiger胸針，以古羅馬人視作身心健康的守護虎眼石，化作一身亮黃褐棕虹彩變幻毛皮，虎臉周圍裝飾圓珠飾邊勾勒的蓬鬆鬃毛。同時上市的Goat山羊胸針，昂然躍起的姿態，象徵活力與勇氣。
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