免費送麻婆豆腐、綠豆蒜！「時時樂」進駐遠百竹北

新竹第2間「時時香」，即將於1月14日在遠東百貨竹北店正式開幕，除了持續提供招牌的創意中菜外，竹北店也將推出獨家限定的「蔭鳳梨剝皮辣椒雞湯」、「薑絲大腸炒豬肚」。為慶祝新店開幕，還有滿額送「超級麻婆豆腐」、打卡送「時時香綠豆蒜」等不同的優惠方案。

時時香的料理匯聚川、台、粵等地的料理元素，並透過獨家配方打造出一系列創意中菜，包括有3.5杯雞、超級麻婆豆腐、無敵豆酥嫩魚、霸王甘蔗蝦等菜色。此次針對竹北店獨家推出的「蔭鳳梨剝皮辣椒雞湯」選用去古雞腿肉搭配蔭鳳梨、剝皮辣椒共同燉煮，並以蛤蜊提出鮮味，為冬季帶來微辣甘甜的暖意。「薑絲大腸炒豬肚」則是使用大腸、豬肚，透過薑絲、辣椒、白醋等調料調味，有著酸香的下飯滋味。