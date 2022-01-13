居家煥新迎春節！PChome 24h購物除舊佈新專區下殺3折起

農曆春節即將到來，全台民眾開始整佈居家環境，根據PChome 24h購物觀察，今年除舊佈新以「抗菌清潔、智慧清掃、免組裝收納」3大類關鍵字熱搜度最高，考量近期疫情因素，消費者在打掃時更注重防疫，帶動日用清潔銷量成長近3倍；而近年智慧清潔家電成主流趨勢，帶動LG吸塵器搜尋年增2.5倍、石頭掃地機搜尋也超過55%。

迎接年前買氣，PChome 24購物即日起推出「除舊佈新促惠專區」，包含「除舊布新居」收納、寢飾、家具最低3折起；「春潔大煥新」日用、家清、醫療消毒5折起；「英國比得兔」百年家飾品牌開館慶1月15日至1月31日全館85折起，多項家飾商品買2送1，消費滿688元再送品牌杯墊；「冰洗汰舊換新」冰箱、洗衣機抗漲下殺，消費滿額登記再送XBOX遊戲機（市值12,980元），1月17日起購買家電加碼5% P幣，搭配Pi拍錢包綁定Pi卡，最高享10%P幣回饋。

PChome 24購物指出今年掃除採購以「智慧清掃」及「防疫抗菌」為兩大選購重點，IoT物聯網智慧家電越趨成熟，能透過手機App一鍵清掃、即時監控的掃除家電廣受歡迎，推薦「Roborock石頭掃地機器人S7+」可客製化清潔，年節特價24,999元；「LG樂金CordZero濕拖無線吸塵器」智慧遠端操控提升掃除效能，限時特賣36,900元。另外，因應全民防疫，近期抗菌消毒、抗蟎防霉等家用清潔劑買氣湧現，包括「千櫻75%食品級潔用酒精」特價1,499元；主婦神隊友「好神拖 X 快樂學習協會公益聯名賀歲組」超值價699元、再捐1%愛心公益金，也為掃除不敗夯品。

此外，許多人重視宅居生活，趁著過年更新廚具、寢具、桌椅等生活用品，促使收納佈置、汰舊換新的消費熱潮更勝過往，其中大尺寸、免組裝收納架最受歡迎，包括熱賣款「MAMORU京都風木板製折疊架（5層）」特價1,399元；「Future Lab.未來實驗室森羅梯3.2m」可任意變形、折疊便攜，特價2,999元；受冷氣團南下影響，帶動床包、冬被的買氣飆升，銷量大幅成長50%，推薦「石墨烯遠紅外線能量保暖發熱被」特價890元起、「德國WMF 暖冬好食雙鍋組」特價1,980元。

生活及家電用品也是新年的居家整佈重點，PChome 24購物強打「YALE耶魯抗菌把手指紋電子鎖」特價28,800元，加贈Honeywell清淨機；「國際牌33W吸頂燈附遙控器」可隨心調整，特價3,480元。