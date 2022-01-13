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遠傳friDay購物公布「春節伴手禮」3大採購重點

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
手信坊招財進寶千兩箱鳳梨酥禮盒，遠傳friDay購物特價419元。圖／遠傳friDay購物提供
手信坊招財進寶千兩箱鳳梨酥禮盒，遠傳friDay購物特價419元。圖／遠傳friDay購物提供

農曆春節即將到來，帶動年節伴手禮禮盒買氣提前上揚。遠傳friDay購物觀察今年伴手禮採購趨勢，發現千元上下的禮盒組最受歡迎，其中經典老牌、健康概念、有虎年特殊造型的禮盒特別受到青睞。此外，自12月底年菜預購開跑後，遠傳friDay購物站上年菜買氣單周成長8倍，尤其近日疫情有升溫趨勢，更進一步帶動宅配年菜買氣，遠傳friDay購物也推出年菜晚鳥優惠，1月20日前下單購買指定獨家年菜套組，就有機會抽中免費年菜；今年更與鹿港天后宮合作推出線上點燈服務，免出門就能輕鬆防疫安太歲。

遠傳friDay購物觀察今年伴手禮禮盒預購趨勢，發現經典老牌禮盒依舊是消費者第一選擇，「嚴選砥家一口烏魚子禮盒」有連續7年全國烏魚子評鑑第一名加持，一月以來每天銷售近40組；「紅豆食府經典圓滿伴手禮禮盒」內含招牌棗泥核桃糕與花生牛軋糖，優惠價5.9折。

在疫情影響下，國民健康意識高漲，除了保健品禮盒之外，許多日常適用的商品也成為今年伴手禮的熱門選擇。「Olitalia奧利塔純橄欖油禮盒組（1,000ml X 2瓶）」優惠價635元、領券再折50元；「川琪智利櫻桃1.8kg」含豐富營養素，不到1,000元的價位加上顆粒飽滿送禮好看，晉身今年伴手禮熱門禮盒前5名。

適逢虎年，今年有吉祥寓意的造型禮盒也很受歡迎。「老媽拌麵2022虎躍吉祥禮盒」內含拌麵、蘇打餅、蛋捲，兩隻可愛的老虎手持福籤招好運，每盒特價588元；另推薦有招財寓意的「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒」、「手信坊招財進寶千兩箱鳳梨酥禮盒」，優惠價419元起。

遠傳friDay購物1月起年菜買氣急遽增加，較預購開跑首周相比單周成長8倍，其中以1,350元的實惠價格與內含8道菜色的「遠傳friDay購物獨家 X 佳佳虎躍龍騰新春年菜8道組」最受歡迎；遠傳friDay購物還推出「愛上功夫年菜臥虎藏龍極品12道菜組」2,588元等超值優惠。同時推出「你下單friDay買單」活動，1月20日前下單購買指定獨家佳佳年菜套組，就有機會抽中免費年菜，由遠傳friDay購物買單；站上愛買旗艦館1月25日前買年菜滿2,000元就送150元折價券，

根據民俗觀點，今年生肖屬虎、猴、蛇、豬或歲數尾數為9者都應安太歲，遠傳friDay購物今年與鹿港天后宮合作推出線上點燈，每盞600元，點一盞就加送遠傳friDay購物折價券100元、點3盞則加贈鹿港天后宮專屬口罩，點燈後還會加送香火袋；點姻緣燈則送月老姻緣手環。遠傳friDay購物也另與全台唯一安奉7位媽祖的高雄桂林聖母宮合作推線上點燈，每盞680元，信眾也會收到香火袋保平安。

十翼饌呷巧好運高升點心禮盒，遠傳friDay購物特價510元。圖／遠傳friDay購物提供
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老媽拌麵2022虎躍吉祥禮盒，遠傳friDay購物特價588元。圖／遠傳friDay購物提供
老媽拌麵2022虎躍吉祥禮盒，遠傳friDay購物特價588元。圖／遠傳friDay購物提供
紅豆食府獨規富貴吉祥年菜8件組，遠傳friDay購物特價3,188元，輸入折扣碼再折200元。圖／遠傳friDay購物提供
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嚴選砥家一口烏魚子禮盒，原價1,580元、遠傳friDay購物特價790元。圖／遠傳friDay購物提供
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柴語錄財寶包海苔禮盒，遠傳friDay購物特價420元。圖／遠傳friDay購物提供
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紅豆食府圓滿伴手禮禮盒，原價680元、遠傳friDay購物特價399元。圖／遠傳friDay購物提供
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Olitalia奧利塔純橄欖油禮盒組（1,000ml X 2瓶），原價720元、遠傳friDay購物特價635元。圖／遠傳friDay購物提供
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嘉冠喜鈔票煎餅禮盒，2盒原價1,198元、遠傳friDay購物特價778元。圖／遠傳friDay購物提供
嘉冠喜鈔票煎餅禮盒，2盒原價1,198元、遠傳friDay購物特價778元。圖／遠傳friDay購物提供

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