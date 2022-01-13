SWATCH新表不設限讓人看光光 大玩透視風感受好清涼

雖然北半球天氣仍是冷颼颼的低溫，但SWATCH卻迫不及待的推出「清涼感」新表，來向1985年時的經典Jellyfish腕表致敬，全系列都不設限大玩透視風，包含機芯部分都讓人看光光，的確讓人矚目。

SWATCH早在1985年就推出過GK100 Jellyfish腕表，在還沒有吹起透明風之前就做了劃時代的嘗試，大膽展現機芯並呈現瑞士製表實力。至今這款表仍在鐘表發展的歷史上佔有一席之地，SWATCH透過簡單的表殼創造輕盈感，再搭配上紅、黃、藍三原色的指針，凸顯特色與趣味，因此成為經典。而2022年開始，SWATCH再次以透明為主題，打造CLEAR系列腕表，且引入嶄新概念再升級，系列表殼以獨家創新生物來源材質Bio-sourced製作而成，從裡到外展現純粹獨特的態度，絕對是今年必上手的穿搭單品。

SWATCH CLEAR系列Big Bold腕表3,450元。圖／SWATCH提供

CLEAR系列，包含了品牌經典的Gent、原創的New Gent、大膽的Big Bold與輕薄的Skin四大款式。 表徑34毫米的Gent和表徑41毫米的New Gent腕表的透明的表殼、表帶與錶扣另外做了拋光處理，不僅展現穿透感並且更具光澤度。 Skin款以輕薄著稱，戴上手輕盈又服貼，彷彿就像第二層肌膚非常舒適，搭配透明表盤印有黃色SWATCH品牌標誌。近年熱銷的Big Bold款，最外圈以銀色圓環印上黑色刻度與紅、黃、藍三色指針，搭配霧面矽膠表帶是大膽展現個人特色的透明系腕表。

SWATCH CLEAR系列Skin腕表3,800元。圖／SWATCH提供

SWATCH CLEAR系列New Gent腕表2,700元。圖／SWATCH提供