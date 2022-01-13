珠寶設計師劉和宇「稻穗」新作 紀念父愛

向來以「師法自然」為設計理念的南部珠寶設計師劉和宇，在2019年獲得世界最具影響力的大獎，經過沉澱兩年後再推出新作品，明天起至十八日止將在高雄雄崗信義美術館以「稻穗」為主題的珠寶設計展，展出鑽石與有色寶石的項鍊、戒指共38件，件件可見以蕙質蘭心之巧，揚發飽滿喜悅逸雅之氣。

珠寶設計師劉和宇作品「藍月」獲得2018~2019義大利A' Design Award and Competition獎項。並獲邀出席在義大利科莫劇院舉行的盛大頒獎典禮晚會，第一次參加國際獎項，就獲得肯定的榮耀，更使她不敢絲毫鬆懈於設計的精進，也激發她思考設計新風格。