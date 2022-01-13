賈靜雯臭臉惹修杰楷誤會！大推DIOR這商品「修補感情」
成為雙金影后的賈靜雯，近期總是有著好氣色，出席DIOR頂級保養生命之源金萃系列活動，她穿著DIOR長裙與白色簡約襯衫，展現出好身段之外，也笑稱自己要靠DIOR生命之源金萃系列，來好好挽救夫妻感情。
賈靜雯在防疫期間，雖然口罩不離臉上，卻也能看出散發女神風采的迷人眼神，她笑說，先前搶先試用DIOR生命之源金萃系列，讚嘆表示，「真的不誇張，肌膚的細紋、疲憊感都明顯退去，膚況每一天都在變好！」
由於平時累的時候，就會面無表情，會讓旁邊的人誤會「臭臉」，透露老公修杰楷特別看到她臭臉時，會非常緊張旁敲側擊的問，「是不是我做錯事情？」賈靜雯也哭笑不得回答「我只是比較疲累」。
但賈靜雯不會因為疲累，肌膚呈現疲態，反而近期使用生命之源金萃系列後，肌膚一整個發光，也讓賈靜雯直呼現在與老公感情都變好了，直推薦「DIOR生命之源金萃系列根本就是挽救夫妻關係聖品」。
日前王淨也出席DIOR保養品活動時，稱讚賈靜雯是最美的素顏媽媽。賈靜雯透露也是慢慢找到適合自己的保養品，更覺得演員應該把自己的皮膚養好才是最重要，畢竟要在鏡頭前發揮，就必須讓肌膚穩定，更要顯得光彩，DIOR生命之源金萃系列推出「2020年依肯珍釀全球限量版」，讓賈靜雯更是愛不釋手，「鏡頭前素顏特寫也沒絕對沒問題，上戲前的密集保養就選它！」
DIOR迪奧旗下最頂級的保養系列首推「生命之源金萃系列」，原料來自法國傳奇頂級的「依肯酒莊」，迪奧研究團隊在葡萄藤蔓上，發現能讓肌膚散發活力，密集修護的萃取物。
新推出的迪奧生命之源極致金萃乳霜（豐潤型），加入2倍高濃度的「葡萄藤蔓嫩芽凝露」提升肌膚循環，同時融入蘇玳土的4大礦物質成分與依肯黃金凝蠟，為乾燥肌膚滿注活力與潤澤，也能提升保護力。
而因為依肯酒莊曾隸屬法國王室領地，因此「依肯皇冠」標示象徵最高品質，今年迪奧生命之源奢華金萃特別推出2020依肯珍釀版，全球限量3096組。由於2020年依肯葡萄因氣候因素，產量減少，但卻有著絕佳的貴腐菌，因而能採取出更高濃度的依肯葡萄釀渣萃取，封存珍稀的活性成分，30ml共有3款，可以密集使用3個月，感受肌膚恢復青春活力，並能持續長達半年，另搭配石英活絡按摩板，運用迪奧獨家的冷暖引流按摩手法，深入賦活臉部肌膚。
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