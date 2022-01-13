對中姓名「草莓限定新品」免費吃！奎克咖啡再玩對對碰

奎克咖啡1/15~3/15推出「草莓恰恰恰」甜品系列，歡慶草莓盛宴，限時祭出「尋找我的完莓絕配」超殺優惠活動。姓名中有「完ㄨㄢˊ」「莓ㄇㄟˊ」「絕ㄐㄩㄝˊ」「配ㄆㄟˋ」同音字者，即日起自1/21，憑身分證及LINE優惠券至全台門市消費，對中1字享三大草莓新品8折、對中2字享草莓新品5折、對中3字享草莓新品全部免費。

奎克咖啡的「草莓恰恰恰」，草莓季新品包含「草莓焦糖脆脆法式吐司」、「海鹽焦糖草莓果昔」、「焦糖莓莓生乳捲」。每個品項都以新鮮草莓與海鹽太妃焦糖出發，加上草莓庫莉、香脆蜂巢糖、純濃鮮乳、冰淇淋等元素，創造獨特又多層次的口感。

其中，「草莓焦糖脆脆法式吐司」是奎克咖啡甜點主廚以特殊摺疊工法，特製多層次黃金丹麥吐司，並選用厚度4公分保留完美口感，再以吐司與布蕾蛋液1:2的黃金比例浸泡24小時以上，取出後先煎至兩面金黃，再送進烤箱烘烤，外皮酥脆輕盈、內裡軟嫩綿密，最後淋上醇濃的海鹽焦糖醬及手工熬煮的草莓醬、撒以焦糖脆脆再佐以香草冰淇淋，完美舞出布蕾丹麥土司與香甜醇濃的極致派對。