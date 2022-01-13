快訊

立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒變過

確診聯邦銀行員足跡又多3處 竹縣路易莎、麵包店急清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中姓名「草莓限定新品」免費吃！奎克咖啡再玩對對碰

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
焦糖莓莓生乳捲。圖／奎克咖啡提供
焦糖莓莓生乳捲。圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡1/15~3/15推出「草莓恰恰恰」甜品系列，歡慶草莓盛宴，限時祭出「尋找我的完莓絕配」超殺優惠活動。姓名中有「完ㄨㄢˊ」「莓ㄇㄟˊ」「絕ㄐㄩㄝˊ」「配ㄆㄟˋ」同音字者，即日起自1/21，憑身分證及LINE優惠券至全台門市消費，對中1字享三大草莓新品8折、對中2字享草莓新品5折、對中3字享草莓新品全部免費。

奎克咖啡的「草莓恰恰恰」，草莓季新品包含「草莓焦糖脆脆法式吐司」、「海鹽焦糖草莓果昔」、「焦糖莓莓生乳捲」。每個品項都以新鮮草莓與海鹽太妃焦糖出發，加上草莓庫莉、香脆蜂巢糖、純濃鮮乳、冰淇淋等元素，創造獨特又多層次的口感。

其中，「草莓焦糖脆脆法式吐司」是奎克咖啡甜點主廚以特殊摺疊工法，特製多層次黃金丹麥吐司，並選用厚度4公分保留完美口感，再以吐司與布蕾蛋液1:2的黃金比例浸泡24小時以上，取出後先煎至兩面金黃，再送進烤箱烘烤，外皮酥脆輕盈、內裡軟嫩綿密，最後淋上醇濃的海鹽焦糖醬及手工熬煮的草莓醬、撒以焦糖脆脆再佐以香草冰淇淋，完美舞出布蕾丹麥土司與香甜醇濃的極致派對。

奎克咖啡同步推出超好康滿額回饋活動，單筆消費滿499元即享有「草莓焦糖脆脆法式吐司」加購價199元（原價280元）的餐點升級。APP儲值卡會員凡點主餐或甜點，即享有「海鹽焦糖草莓果昔」85折加價購優惠。更多草莓季優惠活動，可至奎克咖啡官網查詢：https://www.cuiqu-coffee.com/news.php。

草莓焦糖脆脆法式吐司。圖／奎克咖啡提供
草莓焦糖脆脆法式吐司。圖／奎克咖啡提供
海鹽焦糖草莓果昔。圖／奎克咖啡提供
海鹽焦糖草莓果昔。圖／奎克咖啡提供

咖啡 甜點

延伸閱讀

Omicron席捲確診數不斷攀升 丹麥擬為脆弱群體打第4劑

PAUL草莓季超吸睛！ 5款繽紛甜點「草莓生乳包、奶蓋戚風」驚豔席捲「脆脆閃電泡芙」華麗升級回歸

來一口輕戀悸動！微醺D調系列草莓調酒 全聯限定上市

草莓控開吃！7-ELEVEN 「臻愛草莓」10款甜點預購開跑，大湖草莓芋泥燒、清原芋見奶奶夢幻登場

相關新聞

胡宇威秘密籌劃2年 2克拉卡地亞美鑽套牢陳庭妮

藝人陳庭妮稍早在IG分享喜訊，大方認愛秘戀9年的男友胡宇威，並秀出手上閃亮的鑽戒、宣布胡宇威求婚成功。這枚來自法國珠寶品...

遠傳friDay購物公布「春節伴手禮」3大採購重點

農曆春節即將到來，帶動年節伴手禮禮盒買氣提前上揚。遠傳friDay購物觀察今年伴手禮採購趨勢，發現千元上下的禮盒組最受歡...

SWATCH新表不設限讓人看光光 大玩透視風感受好清涼

雖然北半球天氣仍是冷颼颼的低溫，但SWATCH卻迫不及待的推出「清涼感」新表，來向1985年時的經典Jellyfish腕...

賈靜雯臭臉惹修杰楷誤會！大推DIOR這商品「修補感情」

成為雙金影后的賈靜雯，近期總是有著好氣色，出席DIOR頂級保養生命之源金萃系列活動，她穿著DIOR長裙與白色簡約襯衫，展...

對中姓名「草莓限定新品」免費吃！奎克咖啡再玩對對碰

奎克咖啡1/15~3/15推出「草莓恰恰恰」甜品系列，歡慶草莓盛宴，限時祭出「尋找我的完莓絕配」超殺優惠活動。姓名中有「...

星乃珈琲天母再展店！網友敲碗：也來台中、台南、高雄吧

來自日本的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」插旗台灣後，繼新光三越台北南西店、台北信義A8店後，第三家店鋪同樣在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。