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星乃珈琲天母再展店！網友敲碗：也來台中、台南、高雄吧
來自日本的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」插旗台灣後，繼新光三越台北南西店、台北信義A8店後，第三家店鋪同樣在台北，進駐新光三越天母店，即將在1月20日開幕。
「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」來自日本羅多倫咖啡集團，在日本超過300家店鋪，也是經常赴日旅行者熟悉的連鎖咖啡品牌，在2019年9月首度插旗台灣，在新光三越台北南西一館開設台灣首店，台灣二號店前進信義商圈、進駐新光三越信義新天地A8，現在三號店同樣選擇新光三越體系，進駐新光三越台北天母店一館2樓。
星乃咖啡在粉絲專頁預告將有新店開幕後，不少網友都紛紛敲碗許願來「台中、台南、高雄」吧，可見民眾在仍無法出國旅行的情勢下，對日本餐飲品牌愈發渴求。
星乃珈琲店在台灣除了復古懷舊的店型承襲日本外，食物也力求日本原汁原味，除了水、牛奶無法與日本同步外，其他原料皆來自日本，咖啡豆每月自日本空運來台，人氣第一的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」原料也是日本獨家配方，來自日本九州熊本珍珠麵粉，丹麥純天然奶油與法國鮮奶油調製而成，手工現點現做。
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