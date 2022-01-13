星乃珈琲天母再展店！網友敲碗：也來台中、台南、高雄吧

來自日本的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」插旗台灣後，繼新光三越台北南西店、台北信義A8店後，第三家店鋪同樣在台北，進駐新光三越天母店，即將在1月20日開幕。

「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」來自日本羅多倫咖啡集團，在日本超過300家店鋪，也是經常赴日旅行者熟悉的連鎖咖啡品牌，在2019年9月首度插旗台灣，在新光三越台北南西一館開設台灣首店，台灣二號店前進信義商圈、進駐新光三越信義新天地A8，現在三號店同樣選擇新光三越體系，進駐新光三越台北天母店一館2樓。

星乃咖啡在粉絲專頁預告將有新店開幕後，不少網友都紛紛敲碗許願來「台中、台南、高雄」吧，可見民眾在仍無法出國旅行的情勢下，對日本餐飲品牌愈發渴求。