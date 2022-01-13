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以酒神之名 江詩丹頓聯手羅浮宮 複雜腕表藝術氣質傍身
每到年節交替之際，相聚、豐收的意念總讓人感覺到圓滿。而在古羅馬神話中，則有酒神巴克斯（Bacchus）負責掌管葡萄酒與葡萄樹，也象徵了微醺、品味、豐收。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）推出一款閣樓工匠（Les Cabinotiers）系列超卓複雜Bacchus腕表，結合多種複雜功能與精湛的金質葡萄藤葉裝飾，帶來一款豐饒、富足的藝術珍品。
包含貝里尼（Bellini）、卡拉瓦喬（Cravage）、米開朗基羅（Michel-Ange）、達文西（Leonard de Vinci）、魯本斯（Rubens），都曾在筆下具現出巴克斯的故事，然而這一回則由江詩丹頓以時間的藝術來向酒神致意。手工淺浮雕的葡萄藤葉紋飾滿佈於47毫米的5N粉紅金表殼之上，總重1.84克拉的113顆紅寶石，則宛如豐碩的葡萄果實。然而對真正的腕表收藏家而言，由江詩丹頓研發、多達839個零件的2755 GC16手上鍊機芯，以葡萄酒而言、更像一次十年罕見的豐收年份。
除了時間顯示以及一次齊備三問報時、萬年曆與陀飛輪三大複雜功能，2755 GC16手上鍊機芯還可顯示時間等式、日出日落時間、報時裝置力矩、背面星空、月齡和月相、恆星時和恆星分、季節和星座等繁複的曆象資訊。也由於表款時計將能顯示多達16種時間相關資訊，月相、萬年曆與星空圖各有特殊的快調機制，以符合藏家所居住的城市與實際使用情況。全世界限量一只，並僅在江詩丹頓專賣店販售，價格店洽。
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