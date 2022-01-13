momo購物網「虎年限定紅包袋」 特殊設計Q萌登場

2022福虎臨門迎好運，消費者陸續開始準備採買年貨、年菜，代表新年祝福的「紅包袋」也不可少，根據momo購物網統計，近一個月買氣年成長逾3成，有別於過去傳統素面紅包袋，越來越多消費者喜歡直接將祝福語設計於封面的紅包款式，各大品牌也年年創新推出生肖限定款、時下熱門流行圖款搶市。momo購物網今年網羅超過500款紅包袋、春聯及對聯，包括虎年限定、創意kuso或精緻繡布等款式通通有，並祭出慶新年限時優惠7折起。

虎年限定款紅包袋包括「佳墨2022虎年紅包袋—福虎寶／黃金喜慶」，獨特印金的福虎寶招福圖案搭配吉祥祝福話語，突顯視覺層次美感，推出多款組合包；「逗柴貓2022虎年限定版中式新年紅包袋」為插畫家Gifaye Pa琦菲爸的話匣子設計，推出多款身穿老虎裝扮的Q萌柴柴紅包袋，搭配「春、福、滿、財、恭賀新禧」5款吉祥文字；「Disney迪士尼 2022維尼跳跳虎燙金紅包袋」讓小熊維尼、跳跳虎、小豬齊聚一堂，搭配虎年專屬吉祥語錄「虎你發財」、「福虎生風」、「迎春財福」為新年祝福增添品味質感；「178小舖虎年紅包袋」採用立體燙金工藝設計，搭配虎年限定的老虎造型外袋，背面還有插口設計。

momo購物網也推出多款創意紅包袋，其中「嚴選市集虎年招財金幣紅包袋」以精美印花設計搭配可愛的5款老虎招財金幣，金幣樣式包含拜年福虎、元寶福虎、提福虎、霸氣暴富虎、可愛俏皮虎等，送禮或自己收藏都適合；「半島良品新年網紅創意折疊紅包袋」封面採用彩色疊燙工藝，搭配精緻流蘇掛飾，可摺疊設計讓將鈔票一張一張攤開，展現滿滿心意；「FUJI-GRACE創意梗圖趣味紅包袋」嚴選多款時下最火紅的梗圖印製紅包袋封面，反面設計搭配經典賀新年吉祥祝福「恭喜發財」、「大吉大利」，讓收禮者百看不厭；「CS22創意語錄燙金加厚紅包袋」採用厚硬度高級美術紙加上封面燙金視覺呈現，搭配「內有巨款、賞金萬兩、賞銀、隨便花、不差錢、馬上有對象、我養你」等10款趣味文字，無論送給長輩、平輩或孩童都能找到適合對方的語錄；「BLS春節變變變紅包袋」為獨特鏤空設計，露出千元鈔票上經典的4個小朋友、五百元鈔票上的棒球隊等圖樣，增添紅包亮點。