開幕送拉麵碗！「一風堂」進駐遠百竹北　送拉麵、煎餃

隨著遠東百貨竹北店開幕在即，連鎖拉麵「一風堂」也將正式進駐其中，開設新竹第2間門市，預計於1月14日試營運、1月20日正式開幕。店內將會主打時尚工業風的設計概念，並加入太陽、麥穗、富士山等視覺元素。除了吧台區外，也設置有沙發座位，不論單人或是親友用餐皆宜。

一風堂遠百竹北店同樣會提供白丸原味、赤丸新味等招牌拉麵。為慶祝新店開幕，1月20日開幕當天，第1名入店點購拉麵者，即可獲得日本直送的「一風堂原裝拉麵碗餐具組」1組；第2～10名入店且點購拉麵者，即贈「一風堂獨家拉麵碗」1個。此外，當天只要前100名入店點購拉麵者，皆可獲得「經典白丸元味拉麵招待券」1張。