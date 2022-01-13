Cindy Chao藝術珠寶受國際肯定 榮膺法國藝術與文化騎士勳銜
同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的創作受到全球頂級博物館典藏的珠寶藝術家趙心綺，於2021年獲得騎士勳章肯定，是首位獲得授勳的華人珠寶藝術家。
這項法國政府所頒發的「法國藝術與文學勛章」（L’Ordre des Arts et des Lettres），是在1957年時由法國首任文化部部長 André Malraux 倡議設立的部級勳章，仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章（Ordre de Saint-Michel），用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物，或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者，不論其國籍、語言、種族與文化；並於1963年獲法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）認可推動。
●東西文化藝術激盪出的瑰麗創作●
「法國政府授予的這枚榮譽勳章，以及騎士的勳銜，對我而言是莫大的榮耀與肯定，」趙心綺說，「我認為，這枚勳章是頒授給我過去、現在，以及未來的每一件作品，這個勳銜更是授予認同我創作理念與作品的每一位。真正融合了東方思維與西方技藝，並且傳遞文化交流的，是作品本身，我所做的，只是將他們從想像中帶到現實。」
趙心綺於11月時於巴黎皇家宮殿（Palais-Royal Paris），得法國文化部部長 Roselyne Bachelot 親自主持爵位授封儀式，授予法國文學藝術騎士勳章（Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, République française）。Roselyne Bachelot說到授勳的理由，表示趙心綺是「一位卓越的珠寶藝術家，不斷地挑戰自己去超越藝術創作的極限。在珠寶金屬工藝、雕塑技藝，與建築空間思維中取得創作的超凡的平衡。致力於珠寶工藝的突破與發展，對於全球法國文化的推廣不遺餘力。」
●專家鼓掌、百姓點頭的藝術成就●
珠寶的設計，自19世紀以來一直是法國引領全球潮流，可以說是法國人最擅長也最自豪的領域；能以珠寶的創作獲得法國人肯定，絕非易事。Cindy Chao承襲自外祖父的建築思維，融會父親的雕刻技藝，並與歐洲最資深的大師級師匠攜手，交融東西工藝之長，屢屢創作出突破傳統框架、顛覆既往侷限的藝術作品。她擅長以最堅硬的材質來表現最柔軟有機的線條，並以360°無死角的完美鑲嵌工藝，讓高級珠寶起源的法國以「掀起珠寶工藝新革命」來形容她的創作。
如同史上同授勛為法國藝術與文化騎士、為藝術貢獻的大師們如導演李安、演員梅莉史翠普（Meryl Streep）、國際建築大師貝聿銘、時尚設計大師山本耀司等人，以自身的作品，致力傳承、保留、宣揚全世界各種文化與藝術。趙心綺的珠寶創作不但在佳士得、蘇富比等國際拍賣會上創下佳績，更屢次受邀參加各項國際級別最高、遴選條件最嚴苛、參展難度最高的藝術博覽會：如歐洲藝術和古董博覽會TEFAF、倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）等，而趙心綺更在專業人士的評比下，分別在美學、工藝、創意等不同類別，三度獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會頒予大獎。其中的精彩傑作更獲英國維多利亞與亞伯特博物館 （Victoria and Albert Museum）、美國史密森尼國家自然歷史博物館 （Smithsonian National Museum of Natural History），以及法國巴黎裝館藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）等三大一線博物館列館永久典藏，國際地位不言而喻。
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