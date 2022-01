Cindy Chao藝術珠寶受國際肯定 榮膺法國藝術與文化騎士勳銜

同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的創作受到全球頂級博物館典藏的珠寶藝術家趙心綺,於2021年獲得騎士勳章肯定,是首位獲得授勳的華人珠寶藝術家。

這項法國政府所頒發的「法國藝術與文學勛章」(L’Ordre des Arts et des Lettres),是在1957年時由法國首任文化部部長 André Malraux 倡議設立的部級勳章,仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章(Ordre de Saint-Michel),用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物,或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者,不論其國籍、語言、種族與文化;並於1963年獲法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)認可推動。

●東西文化藝術激盪出的瑰麗創作●

「法國政府授予的這枚榮譽勳章,以及騎士的勳銜,對我而言是莫大的榮耀與肯定,」趙心綺說,「我認為,這枚勳章是頒授給我過去、現在,以及未來的每一件作品,這個勳銜更是授予認同我創作理念與作品的每一位。真正融合了東方思維與西方技藝,並且傳遞文化交流的,是作品本身,我所做的,只是將他們從想像中帶到現實。」

趙心綺於11月時於巴黎皇家宮殿(Palais-Royal Paris),得法國文化部部長 Roselyne Bachelot 親自主持爵位授封儀式,授予法國文學藝術騎士勳章(Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, République française)。Roselyne Bachelot說到授勳的理由,表示趙心綺是「一位卓越的珠寶藝術家,不斷地挑戰自己去超越藝術創作的極限。在珠寶金屬工藝、雕塑技藝,與建築空間思維中取得創作的超凡的平衡。致力於珠寶工藝的突破與發展,對於全球法國文化的推廣不遺餘力。」

●專家鼓掌、百姓點頭的藝術成就●

珠寶的設計,自19世紀以來一直是法國引領全球潮流,可以說是法國人最擅長也最自豪的領域;能以珠寶的創作獲得法國人肯定,絕非易事。Cindy Chao承襲自外祖父的建築思維,融會父親的雕刻技藝,並與歐洲最資深的大師級師匠攜手,交融東西工藝之長,屢屢創作出突破傳統框架、顛覆既往侷限的藝術作品。她擅長以最堅硬的材質來表現最柔軟有機的線條,並以360°無死角的完美鑲嵌工藝,讓高級珠寶起源的法國以「掀起珠寶工藝新革命」來形容她的創作。