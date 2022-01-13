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Cindy Chao藝術珠寶受國際肯定 榮膺法國藝術與文化騎士勳銜

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
2010年美國史密森尼國家自然歷史博物館永久典藏 「皇家蝴蝶胸針」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2010年美國史密森尼國家自然歷史博物館永久典藏 「皇家蝴蝶胸針」。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel的創作受到全球頂級博物館典藏的珠寶藝術家趙心綺，於2021年獲得騎士勳章肯定，是首位獲得授勳的華人珠寶藝術家。

這項法國政府所頒發的「法國藝術與文學勛章」（L’Ordre des Arts et des Lettres），是在1957年時由法國首任文化部部長 André Malraux 倡議設立的部級勳章，仿效法國路易11時代的聖米迦勒勳章（Ordre de Saint-Michel），用以表彰全球藝文界有傑出貢獻的人物，或在世界宣揚法國文化有出突出貢獻者，不論其國籍、語言、種族與文化；並於1963年獲法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）認可推動。

●東西文化藝術激盪出的瑰麗創作●

「法國政府授予的這枚榮譽勳章，以及騎士的勳銜，對我而言是莫大的榮耀與肯定，」趙心綺說，「我認為，這枚勳章是頒授給我過去、現在，以及未來的每一件作品，這個勳銜更是授予認同我創作理念與作品的每一位。真正融合了東方思維與西方技藝，並且傳遞文化交流的，是作品本身，我所做的，只是將他們從想像中帶到現實。」

趙心綺於11月時於巴黎皇家宮殿（Palais-Royal Paris），得法國文化部部長 Roselyne Bachelot 親自主持爵位授封儀式，授予法國文學藝術騎士勳章（Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, République française）。Roselyne Bachelot說到授勳的理由，表示趙心綺是「一位卓越的珠寶藝術家，不斷地挑戰自己去超越藝術創作的極限。在珠寶金屬工藝、雕塑技藝，與建築空間思維中取得創作的超凡的平衡。致力於珠寶工藝的突破與發展，對於全球法國文化的推廣不遺餘力。」

●專家鼓掌、百姓點頭的藝術成就●

珠寶的設計，自19世紀以來一直是法國引領全球潮流，可以說是法國人最擅長也最自豪的領域；能以珠寶的創作獲得法國人肯定，絕非易事。Cindy Chao承襲自外祖父的建築思維，融會父親的雕刻技藝，並與歐洲最資深的大師級師匠攜手，交融東西工藝之長，屢屢創作出突破傳統框架、顛覆既往侷限的藝術作品。她擅長以最堅硬的材質來表現最柔軟有機的線條，並以360°無死角的完美鑲嵌工藝，讓高級珠寶起源的法國以「掀起珠寶工藝新革命」來形容她的創作。

如同史上同授勛為法國藝術與文化騎士、為藝術貢獻的大師們如導演李安、演員梅莉史翠普（Meryl Streep）、國際建築大師貝聿銘、時尚設計大師山本耀司等人，以自身的作品，致力傳承、保留、宣揚全世界各種文化與藝術。趙心綺的珠寶創作不但在佳士得、蘇富比等國際拍賣會上創下佳績，更屢次受邀參加各項國際級別最高、遴選條件最嚴苛、參展難度最高的藝術博覽會：如歐洲藝術和古董博覽會TEFAF、倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）等，而趙心綺更在專業人士的評比下，分別在美學、工藝、創意等不同類別，三度獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會頒予大獎。其中的精彩傑作更獲英國維多利亞與亞伯特博物館 （Victoria and Albert Museum）、美國史密森尼國家自然歷史博物館 （Smithsonian National Museum of Natural History），以及法國巴黎裝館藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）等三大一線博物館列館永久典藏，國際地位不言而喻。

2020年法國巴黎裝飾藝術博物館永久納館典「 紅寶側飛蝴蝶」是Cindy的第一隻蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2020年法國巴黎裝飾藝術博物館永久納館典「 紅寶側飛蝴蝶」是Cindy的第一隻蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021年英國V&A博物館納為永久館藏永久納館典「 紅寶石牡丹胸針」曾於2018年在倫敦巨匠臻藏藝術博覽會獲獎。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2021年英國V&A博物館納為永久館藏永久納館典「 紅寶石牡丹胸針」曾於2018年在倫敦巨匠臻藏藝術博覽會獲獎。圖片版權Peter Kelleher, Victoria and Albert Museum, London 2021。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列IX冬葉套鍊於2019年榮獲Masterpiece London倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2016 Black Label Masterpiece大師系列IX冬葉套鍊於2019年榮獲Masterpiece London倫敦大師傑作展頒發大會傑出獎。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
曾於TEFAF Maastricht展出的CINDY CHAO The Art Jewel 2018 山玫瑰胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
曾於TEFAF Maastricht展出的CINDY CHAO The Art Jewel 2018 山玫瑰胸針。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家 Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勳銜。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家 Cindy Chao 榮膺法國藝術與文化騎士勳銜。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
法國藝術與文學騎士勳章。.圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
法國藝術與文學騎士勳章。.圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家 Cindy Chao 與主持授勳儀式的法國文化部部長 Roselyne Bachelot。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家 Cindy Chao 與主持授勳儀式的法國文化部部長 Roselyne Bachelot。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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