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全聯上架foodpanda限時推6.9折優惠 Q1目標350門市上線

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda與全聯褔利中心合作，不僅範圍最廣、密度最高，上架商品更上看3,000項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等。圖／foodpanda提供
foodpanda與全聯褔利中心合作，不僅範圍最廣、密度最高，上架商品更上看3,000項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等。圖／foodpanda提供

回應眾多用戶心聲，foodpanda與全聯福利中心宣布攜手合作，於北中南同步推出生鮮雜貨外送服務，以線上線下同價、30分鐘內送達、商品數上看3,000項等優勢，挑戰第1季達成350間合作門市的目標。foodpanda總經理方俊強表示，生鮮雜貨的購買潛力還有很大發展空間，預估此次合作營收上看15億，可望創下歷史新高。而歡慶foodpanda與全聯褔利中心合作，即日起至2月3日，凡在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯福利中心商品，輸入專屬優惠碼「全聯來了」即享獨家6.9折優惠，讓民眾趁此機會將年貨一次輕鬆買齊。

全聯福利中心總經理蔡篤昌指出，「零售業就是環境應變產業」，因為疫情影響，讓消費者更加依賴線上購物與生鮮雜貨外送的方便性，為了持續拓展外送服務覆蓋率，除了攜手全台最大即時外送平台foodpanda展開服務、拓展更多年輕客層，更自2021年10月起將全聯小時達的外送服務改與pandago密切合作，希望藉由精細的系統演算與AI派單設計，讓消費者更快速便利取得新鮮蔬果。

全聯目前提供小時達服務的店家已有約460家，今年目標達成600家生鮮電商店、50家小時達專門店，透過全聯上架foodpanda平台的指標門市、加上pandago × 小時達的急速物流，foodpanda的外送服務將涵蓋全聯全台超過75%外送佔比。而全聯透過與外送平台的合作，服務時間加長、客戶年齡層更廣，也可加速達成配送覆蓋率達90%人口佔比，成為全台最便利生鮮電商店。

透過全聯上架foodpanda平台的指標門市，加上pandago × 小時達的急速物流， foodpanda外送服務將涵蓋全聯全台超過75%外送佔比。圖／全聯福利中心提供
透過全聯上架foodpanda平台的指標門市，加上pandago × 小時達的急速物流， foodpanda外送服務將涵蓋全聯全台超過75%外送佔比。圖／全聯福利中心提供
foodpanda祭出前所未有「熊」好康優惠，輸入專屬優惠碼限時享獨家6.9折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda祭出前所未有「熊」好康優惠，輸入專屬優惠碼限時享獨家6.9折優惠。圖／foodpanda提供
全聯總經理蔡篤昌（右）與foodpanda總經理方俊強（左）首次同台，為生鮮外送服務寫下另一個嶄新的里程碑。圖／全聯福利中心提供
全聯總經理蔡篤昌（右）與foodpanda總經理方俊強（左）首次同台，為生鮮外送服務寫下另一個嶄新的里程碑。圖／全聯福利中心提供

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