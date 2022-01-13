全聯上架foodpanda限時推6.9折優惠 Q1目標350門市上線

回應眾多用戶心聲，foodpanda與全聯福利中心宣布攜手合作，於北中南同步推出生鮮雜貨外送服務，以線上線下同價、30分鐘內送達、商品數上看3,000項等優勢，挑戰第1季達成350間合作門市的目標。foodpanda總經理方俊強表示，生鮮雜貨的購買潛力還有很大發展空間，預估此次合作營收上看15億，可望創下歷史新高。而歡慶foodpanda與全聯褔利中心合作，即日起至2月3日，凡在foodpanda生鮮雜貨專區選購全聯福利中心商品，輸入專屬優惠碼「全聯來了」即享獨家6.9折優惠，讓民眾趁此機會將年貨一次輕鬆買齊。

全聯福利中心總經理蔡篤昌指出，「零售業就是環境應變產業」，因為疫情影響，讓消費者更加依賴線上購物與生鮮雜貨外送的方便性，為了持續拓展外送服務覆蓋率，除了攜手全台最大即時外送平台foodpanda展開服務、拓展更多年輕客層，更自2021年10月起將全聯小時達的外送服務改與pandago密切合作，希望藉由精細的系統演算與AI派單設計，讓消費者更快速便利取得新鮮蔬果。