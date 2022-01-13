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裝神秘更可愛 農曆新年來一件老虎背影毛衣吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
秦嵐穿著Tory Burch服裝搭配胭脂紅T Monogram直式迷你托特包。圖／Tory Burch提供
秦嵐穿著Tory Burch服裝搭配胭脂紅T Monogram直式迷你托特包。圖／Tory Burch提供

可愛的虎年系列時尚新品又一發！Tory Burch為了慶祝農曆新年，推出兩大主軸新品，其一是以紅色花朵搭配滿版T monogram裝飾的各式單品，另外就是老虎圖騰點綴的系列，兼具古典優雅和俏皮有趣，滿足多種穿搭需求。

滿版T monogram配上紅色花朵，為新的一年賦予「花開富貴」的意義，無論是熱賣的水桶包、皮夾、漁夫帽或絲巾，都呈現出帶著濃郁喜氣的典雅風格。至於另一部分的老虎圖騰商品，則是以有點神秘搞怪的「背影」姿態設計，他時而以雕刻方式出現在紅色小皮件上，又或者躍上毛衣變成滿版圖騰，只以背影示人的樣貌低調幽默，也不失童趣感，也吸引了賭王女兒何超蓮的目光，搶先穿上迎接新年到來。

此外，每年新年系列一定會出現的動物造型包，今年則是推出Tanya譚雅老虎包，身體是褐色的壓紋牛皮縫上麂皮和光滑牛皮的虎紋，再穿上復古時髦的T monogram圖紋毛呢外套，以及斜背胭脂紅的水桶包，小巧精緻的外觀萌到爆！品牌同時也推薦紅色皮革款的T monogram直式迷你托特包，簡單的外型雋永迷人，也能展現新年的熱鬧喜氣，連中國女星秦嵐也愛不釋手。

虎年限定系列雕刻皮革老虎卡片夾，6,590元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列雕刻皮革老虎卡片夾，6,590元。圖／Tory Burch提供
何超蓮穿搭Tory Burch虎年系列服飾與包款。圖／Tory Burch提供
何超蓮穿搭Tory Burch虎年系列服飾與包款。圖／Tory Burch提供
胭脂紅T Monogram 直式迷你托特包，18,900元。圖／Tory Burch提供
胭脂紅T Monogram 直式迷你托特包，18,900元。圖／Tory Burch提供
每年新年系列一定會出現的動物造型包，今年則是推出Tanya譚雅老虎包。圖／Tory Burch提供
每年新年系列一定會出現的動物造型包，今年則是推出Tanya譚雅老虎包。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列立體老虎肩背包，25,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列立體老虎肩背包，25,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列精緻花卉刺繡T monogram圖騰卡片夾，7,290元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列精緻花卉刺繡T monogram圖騰卡片夾，7,290元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列精緻花卉刺繡T monogram圖騰水桶包，21,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列精緻花卉刺繡T monogram圖騰水桶包，21,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列緄紅邊的奶茶色喀什米爾羊毛開襟衫，23,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列緄紅邊的奶茶色喀什米爾羊毛開襟衫，23,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列滿版老虎背影圖騰毛衣，25,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列滿版老虎背影圖騰毛衣，25,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列精緻花卉刺繡T monogram圖騰漁夫帽，13,900元。圖／Tory Burch提供
虎年限定系列精緻花卉刺繡T monogram圖騰漁夫帽，13,900元。圖／Tory Burch提供
何超蓮穿搭Tory Burch虎年系列服飾與包款。圖／Tory Burch提供
何超蓮穿搭Tory Burch虎年系列服飾與包款。圖／Tory Burch提供
Tory Burch為了慶祝農曆新年，推出兩大主軸新品，其一是以紅色花朵搭配滿版T monogram裝飾的各式單品，另外就是老虎圖騰點綴的系列，兼具古典優雅和俏皮有趣，滿足多種穿搭需求。圖／Tory Burch提供
Tory Burch為了慶祝農曆新年，推出兩大主軸新品，其一是以紅色花朵搭配滿版T monogram裝飾的各式單品，另外就是老虎圖騰點綴的系列，兼具古典優雅和俏皮有趣，滿足多種穿搭需求。圖／Tory Burch提供

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