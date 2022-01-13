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裝神秘更可愛 農曆新年來一件老虎背影毛衣吧！
可愛的虎年系列時尚新品又一發！Tory Burch為了慶祝農曆新年，推出兩大主軸新品，其一是以紅色花朵搭配滿版T monogram裝飾的各式單品，另外就是老虎圖騰點綴的系列，兼具古典優雅和俏皮有趣，滿足多種穿搭需求。
滿版T monogram配上紅色花朵，為新的一年賦予「花開富貴」的意義，無論是熱賣的水桶包、皮夾、漁夫帽或絲巾，都呈現出帶著濃郁喜氣的典雅風格。至於另一部分的老虎圖騰商品，則是以有點神秘搞怪的「背影」姿態設計，他時而以雕刻方式出現在紅色小皮件上，又或者躍上毛衣變成滿版圖騰，只以背影示人的樣貌低調幽默，也不失童趣感，也吸引了賭王女兒何超蓮的目光，搶先穿上迎接新年到來。
此外，每年新年系列一定會出現的動物造型包，今年則是推出Tanya譚雅老虎包，身體是褐色的壓紋牛皮縫上麂皮和光滑牛皮的虎紋，再穿上復古時髦的T monogram圖紋毛呢外套，以及斜背胭脂紅的水桶包，小巧精緻的外觀萌到爆！品牌同時也推薦紅色皮革款的T monogram直式迷你托特包，簡單的外型雋永迷人，也能展現新年的熱鬧喜氣，連中國女星秦嵐也愛不釋手。
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