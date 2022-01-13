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時尚界第一人！Paul Smith獲頒英國王室最高級別勳位

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
素有「時尚老頑童」之稱的75歲英國設計師Paul Smith，近日正式獲頒名譽勳位（Order of the Companions of Honour），成為以服裝設計師身份拿到這個勳位的第一人。圖／Paul Smith提供
素有「時尚老頑童」之稱的75歲英國設計師Paul Smith，近日正式獲頒名譽勳位（Order of the Companions of Honour），成為以服裝設計師身份拿到這個勳位的第一人。圖／Paul Smith提供

素有「時尚老頑童」之稱的75歲英國設計師Paul Smith，近日正式獲頒名譽勳位（Order of the Companions of Honour），成為以服裝設計師身份拿到這個勳位的第一人。

名譽勳位是英國和大英國協的一種勳章，由喬治五世於1917年6月創設，用以表彰在藝術、音樂、文學、自然科學、政治、工業和宗教方面獲得重大成就的人士，是特殊榮譽中最高級別的獎項，除君主之外，總共就只有65個名額，目前的獲獎者包括英國作家JK羅琳（J. K. Rowling）、瑪姬史密斯夫人(Dame Maggie Smith)、大衛艾登堡爵士(Sir David Attenborough)、艾爾頓強爵士(Sir Elton John)、伊恩麥克連爵士(Sir Ian McKellan)和保羅麥卡尼爵士(Sir Paul McCartney)等。

在此之前，Paul Smith曾在2000年由英國女王伊莉莎白二世授勳頒發大英帝國司令勳章。這次他獲頒名譽勳位，獎項其實在2020年女王生日榮譽日就已宣布，王室發表的聲明稿是這樣描述的：「Paul Smith爵士詮釋了代表英國創造力與企業家精神的成功故事，他毅然放棄學歷離開學校，從諾丁漢一家小店出發，一路建立了現今橫跨52個國家的Paul Smith帝國….身為董事長和設計師，他仍然涉足每一個細節，並始終悉心照護這個他創立於1970年的公司，賦予其個性與自由象徵。」

在近日於溫莎堡的授勳儀式中，Paul Smith穿著自家品牌海軍藍三扣羊毛訂製西裝出席。並發表感言：「收到這封信說我將成為名譽勳位的一份子，真是一個美好的驚喜。能被列入如此令人難以置信的名單之中，令人格外感到謙卑。」

素有「時尚老頑童」之稱的75歲英國設計師Paul Smith，近日正式獲頒名譽勳位（Order of the Companions of Honour），成為以服裝設計師身份拿到這個勳位的第一人。圖／Paul Smith提供
素有「時尚老頑童」之稱的75歲英國設計師Paul Smith，近日正式獲頒名譽勳位（Order of the Companions of Honour），成為以服裝設計師身份拿到這個勳位的第一人。圖／Paul Smith提供

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