時尚界第一人！Paul Smith獲頒英國王室最高級別勳位

素有「時尚老頑童」之稱的75歲英國設計師Paul Smith,近日正式獲頒名譽勳位(Order of the Companions of Honour),成為以服裝設計師身份拿到這個勳位的第一人。

名譽勳位是英國和大英國協的一種勳章,由喬治五世於1917年6月創設,用以表彰在藝術、音樂、文學、自然科學、政治、工業和宗教方面獲得重大成就的人士,是特殊榮譽中最高級別的獎項,除君主之外,總共就只有65個名額,目前的獲獎者包括英國作家JK羅琳(J. K. Rowling)、瑪姬史密斯夫人(Dame Maggie Smith)、大衛艾登堡爵士(Sir David Attenborough)、艾爾頓強爵士(Sir Elton John)、伊恩麥克連爵士(Sir Ian McKellan)和保羅麥卡尼爵士(Sir Paul McCartney)等。

在此之前,Paul Smith曾在2000年由英國女王伊莉莎白二世授勳頒發大英帝國司令勳章。這次他獲頒名譽勳位,獎項其實在2020年女王生日榮譽日就已宣布,王室發表的聲明稿是這樣描述的:「Paul Smith爵士詮釋了代表英國創造力與企業家精神的成功故事,他毅然放棄學歷離開學校,從諾丁漢一家小店出發,一路建立了現今橫跨52個國家的Paul Smith帝國….身為董事長和設計師,他仍然涉足每一個細節,並始終悉心照護這個他創立於1970年的公司,賦予其個性與自由象徵。」