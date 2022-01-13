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為搶先全台上手CITIZEN限定表 HEBE田馥甄自招是「花癡」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋25周年限定CB1105-02W腕表29,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋25周年限定CB1105-02W腕表29,900元。圖／CITIZEN提供

繼王建民之後，CITIZEN再度推出與HEBE田馥甄聯名表款，以夜晚為主題設計。HEBE還透露要曝光這款表的前一晚還興奮的失眠了，果真是最稱職代言人！

擔任CITIZEN代言人常達10年的田馥甄，過去也曾經與品牌合作推出過聯名表。不同於過往，這次她融入了自己的概念，像是消光灰的表殼以及深藍色表盤，都是她的最愛。田馥甄說「熟識我的人都知道，我私下穿著都比較中性，所以這兩種顏色都是常搭配使用的，而且手表看起來質感很好」。

CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋甄心陪伴聯名EO1235-58L腕表17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋甄心陪伴聯名EO1235-58L腕表17,800元。圖／CITIZEN提供

也因為代言長達10年，每一次活動會上，CITIZEN都會再致贈她新款腕表。田馥甄也表示，已經有不下10只品牌腕表，而聯名表對她而言別具意義，還會以此為名義捐贈門諾基金會25萬元，藉以幫助更多偏鄉或弱勢族群。此次甄心陪伴聯名表，田馥甄更是搶先全台，拿到限量編號1的表款，讓她開心不已。

不僅如此，今年是CITIZEN來台25周年，因此還推出了限定紀念表款，由於當年品牌是在3月註冊登記，因此採用了該月盛開的「鬱金香」為主題，打造CB1105-02W腕表，同樣交由田馥甄來演繹。她了解到鬱金香的含義之後，就自招是「花癡」，因為家裡總是有花朵，並愛花成癡，並還分享了花種不同的特色，證明所言不假。

CITIZEN透露在兩年前就開始構思台灣25周年限定CB1105-02W表，最終結合了品牌的幾項特色，包括超級鈦製成的表殼，搭載具備萬年曆功能的光動能抗磁機芯，以及電鍍獨家櫻花粉紅金在表身，與白蝶貝表盤相互輝映。特別的是CITIZEN還在指示+8時區的位置，改以日、月圖騰裝飾，來象徵台灣。而和田馥甄合作的甄心陪伴聯名EO1235-58L腕表，則採取精鋼表殼、表鍊加上GIP消光灰的點綴，與深藍且帶有特殊圖騰表盤，互相映襯，全台限量600只。

CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋25周年限定CB1105-02W腕表29,900元。記者沈昱嘉／攝影
CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋25周年限定CB1105-02W腕表29,900元。記者沈昱嘉／攝影

CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋25周年限定CB1105-02W腕表29,900元。記者沈昱嘉／攝影
CITIZEN品牌代言人HEBE田馥甄詮釋25周年限定CB1105-02W腕表29,900元。記者沈昱嘉／攝影

CITIZEN甄心陪伴聯名EO1235-58L腕表，精鋼表殼、表鍊，限量600只，17,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN甄心陪伴聯名EO1235-58L腕表，精鋼表殼、表鍊，限量600只，17,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN台灣25周年限定CB1105-02W腕表，超級鈦表殼搭配白蝶貝錶表盤，限量700只，29,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN台灣25周年限定CB1105-02W腕表，超級鈦表殼搭配白蝶貝錶表盤，限量700只，29,900元。圖／CITIZEN提供

品牌 腕表 鬱金香

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