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真愛「黑白包」！陳庭妮選包和處理感情一樣低調

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
陳庭妮背VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／摘自IG
陳庭妮背VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／摘自IG

女星陳庭妮今日在IG公布被傳了九年緋聞的胡宇威求婚成功的喜訊，在冷颼颼的天氣中帶來一絲幸福暖意。這次可說是兩人傳出因戲生情之後，首度公開認愛並由官方宣布，讓粉絲們都能感受到濃濃的甜蜜喜氣。

回看陳庭妮一直以來經常在IG分享生活，就是感情部分超級低調，幾乎沒有任何蛛絲馬跡。模特兒出身、人氣超旺的她是眾品牌的寵兒，所以在發文中也常可以看到她示範多樣不同的服飾與包款、鞋款，而且不只秀出時尚有型的穿搭照，文字部分也不馬虎，從準備戲劇角色的心情、日常瑣事到人生觀等等內容，總能讓她的穿搭照多了更多「人味」，不只是像廣告一樣單調。

從她拎的許多精品包款風格中，也可以讀到一些如同處理感情事一樣的低調氛圍，像是近期的VALENTINO的黑白撞色包、PRADA的黑白針織包，以及VERSACE的黑白La Greca Signature包等等，都是簡約俐落百搭的設計，永遠不過時的黑白經典色，依舊非常有型，剛好也呼應她與胡宇威合作過的《真愛黑白配》，現在回想起來格外有趣。

傳了九年的緋聞終於有了美好的結局，相信這對很多「威妮」CP粉絲來說無疑是個新年最大驚喜。未來不曉得會不會有婚紗照、婚宴等，兩人屆時的時尚造型也讓人非常期待！無論如何都要先送上大大的恭喜囉！

VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／VERSACE提供
VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／VERSACE提供
陳庭妮示範PRADA的黑白針織包與Cleo包。圖／摘自IG
陳庭妮示範PRADA的黑白針織包與Cleo包。圖／摘自IG
陳庭妮示範PRADA的黑白針織包與Cleo包。圖／摘自IG
陳庭妮示範PRADA的黑白針織包與Cleo包。圖／摘自IG
陳庭妮背VALENTINO黑白撞色包。圖／摘自IG
陳庭妮背VALENTINO黑白撞色包。圖／摘自IG
陳庭妮熱愛黑白色系的包款。圖／摘自IG
陳庭妮熱愛黑白色系的包款。圖／摘自IG
陳庭妮背VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／摘自IG
陳庭妮背VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／摘自IG
陳庭妮背VALENTINO黑白撞色包。圖／摘自IG
陳庭妮背VALENTINO黑白撞色包。圖／摘自IG
陳庭妮背VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／摘自IG
陳庭妮背VERSACE的黑白La Greca Signature包。圖／摘自IG
陳庭妮背VALENTINO黑白撞色包。圖／摘自IG
陳庭妮背VALENTINO黑白撞色包。圖／摘自IG
陳庭妮示範PRADA的黑白針織包與Cleo包。圖／摘自IG
陳庭妮示範PRADA的黑白針織包與Cleo包。圖／摘自IG

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