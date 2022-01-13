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真愛「黑白包」！陳庭妮選包和處理感情一樣低調
女星陳庭妮今日在IG公布被傳了九年緋聞的胡宇威求婚成功的喜訊，在冷颼颼的天氣中帶來一絲幸福暖意。這次可說是兩人傳出因戲生情之後，首度公開認愛並由官方宣布，讓粉絲們都能感受到濃濃的甜蜜喜氣。
回看陳庭妮一直以來經常在IG分享生活，就是感情部分超級低調，幾乎沒有任何蛛絲馬跡。模特兒出身、人氣超旺的她是眾品牌的寵兒，所以在發文中也常可以看到她示範多樣不同的服飾與包款、鞋款，而且不只秀出時尚有型的穿搭照，文字部分也不馬虎，從準備戲劇角色的心情、日常瑣事到人生觀等等內容，總能讓她的穿搭照多了更多「人味」，不只是像廣告一樣單調。
從她拎的許多精品包款風格中，也可以讀到一些如同處理感情事一樣的低調氛圍，像是近期的VALENTINO的黑白撞色包、PRADA的黑白針織包，以及VERSACE的黑白La Greca Signature包等等，都是簡約俐落百搭的設計，永遠不過時的黑白經典色，依舊非常有型，剛好也呼應她與胡宇威合作過的《真愛黑白配》，現在回想起來格外有趣。
傳了九年的緋聞終於有了美好的結局，相信這對很多「威妮」CP粉絲來說無疑是個新年最大驚喜。未來不曉得會不會有婚紗照、婚宴等，兩人屆時的時尚造型也讓人非常期待！無論如何都要先送上大大的恭喜囉！
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