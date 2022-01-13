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金紅雙色加持 Harry Winston開運珠寶 燦迎虎年
一月底即將是農曆新年，每到新年，金、紅二色總是應景，帶來熱鬧、富裕的氣氛。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款紅色、金色系高級珠寶與高級珠寶腕表，透過鑽石的閃耀與珠寶的豐饒意涵，璀璨迎向全新虎年。
海瑞溫斯頓Winston Cluster紅寶石與鑽石系列，透過經典的「錦簇設計（cluster）」設計，讓紅寶石、鑽石在不同角度都綻放攝人光彩，同時白鑽與紅寶石的雙色對比，更有如花開燦爛、富貴自來；Premier系列Sunflower 36毫米自動腕表則將向日葵的盛放，以鑽石花瓣巧妙捕捉，全表並鑲上總重4.66克拉的194顆圓形明亮式切工鑽石，與8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.25克拉。
喜歡金色的喜氣？Winston Gates系列則將品牌紐約大道的經典環形花飾轉變為珠寶設計靈感並打造出一系列的18K黃金手環、耳環、戒指、項鍊，同時環形花飾更讓人想到新春的盛放與芬芳；男仕則亦有HW Logo系列鑽石手鐲或線戒，透過品牌首字母縮寫的H、W字樣，也是丈夫（Husband）與妻子（Wife）的縮寫，或將讓農曆新年和二月的情人節，一同歡慶。
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