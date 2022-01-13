金紅雙色加持 Harry Winston開運珠寶 燦迎虎年

一月底即將是農曆新年，每到新年，金、紅二色總是應景，帶來熱鬧、富裕的氣氛。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款紅色、金色系高級珠寶與高級珠寶腕表，透過鑽石的閃耀與珠寶的豐饒意涵，璀璨迎向全新虎年。

海瑞溫斯頓Winston Cluster紅寶石與鑽石系列，透過經典的「錦簇設計（cluster）」設計，讓紅寶石、鑽石在不同角度都綻放攝人光彩，同時白鑽與紅寶石的雙色對比，更有如花開燦爛、富貴自來；Premier系列Sunflower 36毫米自動腕表則將向日葵的盛放，以鑽石花瓣巧妙捕捉，全表並鑲上總重4.66克拉的194顆圓形明亮式切工鑽石，與8顆圓形明亮式切工紅寶石總重約0.25克拉。