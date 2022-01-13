聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家便利商店獨家推「悠遊卡咖啡寄杯」 再推兩大限時優惠
台灣咖啡市場一年產值約800億，每天一杯咖啡已成為許多人開啟一天的必需品，全家便利商店2017年首創的App「隨買跨店取」服務，創造「線上寄杯、線下取杯」的消費行為，目前於會員App售出的咖啡占比突破5成，顯示消費者不只已養成寄杯習慣，便利商店也以店點多、方便的特性成為主要寄杯的管道。全家便利商店即日起再攜手國內電子票證發行量第一、市占率第一的悠遊卡，獨家推出「悠遊卡寄杯」服務，到櫃台靠卡即買、即兌還可同時累積會員點數，同步串接會員App，更能隨時查詢、轉贈給親朋好友。
根據統計，悠遊卡發行量破億張，等同於台灣每人平均擁有4張以上悠遊卡。全家便利商店看好悠遊卡普及率、使用率皆居冠，即日起再推出「悠遊卡咖啡寄取杯」新功能，與悠遊卡獨家合作，只要到全家便利商店門市櫃檯靠卡，就能購買咖啡寄杯、兌換取杯，還可累積會員點數，沒有智慧手機或是忘記帶手機出門的消費者，也能快速、方便地享有一杯好咖啡，並且同步串接全家便利商店會員App，提供隨時查詢與轉贈功能，可將咖啡轉贈給親朋好友共享；若卡片遺失，也可透過App或FamiPort機台將寄杯咖啡移轉至新的悠遊卡帳戶。
全家便利商店悠遊卡寄杯功能可購買Let's Café中杯或大杯的經典美式咖啡、經典拿鐵，單次最低購買量為10杯，各品項購買寄杯上限為100杯。歡慶新功能上線，即日起至2月8日推出兩大優惠，使用悠遊卡一次購買10杯以上中杯或大杯的經典美式咖啡、經典拿鐵（冷熱不限），可享同品項2杯75折；單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，再加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言