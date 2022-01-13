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全家便利商店獨家推「悠遊卡咖啡寄杯」 再推兩大限時優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店獨家推出「悠遊卡咖啡寄杯」，靠卡即可買、兌、累點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出「悠遊卡咖啡寄杯」，靠卡即可買、兌、累點。圖／全家便利商店提供

台灣咖啡市場一年產值約800億，每天一杯咖啡已成為許多人開啟一天的必需品，全家便利商店2017年首創的App「隨買跨店取」服務，創造「線上寄杯、線下取杯」的消費行為，目前於會員App售出的咖啡占比突破5成，顯示消費者不只已養成寄杯習慣，便利商店也以店點多、方便的特性成為主要寄杯的管道。全家便利商店即日起再攜手國內電子票證發行量第一、市占率第一的悠遊卡，獨家推出「悠遊卡寄杯」服務，到櫃台靠卡即買、即兌還可同時累積會員點數，同步串接會員App，更能隨時查詢、轉贈給親朋好友。

根據統計，悠遊卡發行量破億張，等同於台灣每人平均擁有4張以上悠遊卡。全家便利商店看好悠遊卡普及率、使用率皆居冠，即日起再推出「悠遊卡咖啡寄取杯」新功能，與悠遊卡獨家合作，只要到全家便利商店門市櫃檯靠卡，就能購買咖啡寄杯、兌換取杯，還可累積會員點數，沒有智慧手機或是忘記帶手機出門的消費者，也能快速、方便地享有一杯好咖啡，並且同步串接全家便利商店會員App，提供隨時查詢與轉贈功能，可將咖啡轉贈給親朋好友共享；若卡片遺失，也可透過App或FamiPort機台將寄杯咖啡移轉至新的悠遊卡帳戶。

全家便利商店悠遊卡寄杯功能可購買Let's Café中杯或大杯的經典美式咖啡、經典拿鐵，單次最低購買量為10杯，各品項購買寄杯上限為100杯。歡慶新功能上線，即日起至2月8日推出兩大優惠，使用悠遊卡一次購買10杯以上中杯或大杯的經典美式咖啡、經典拿鐵（冷熱不限），可享同品項2杯75折；單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，再加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張送完為止。

即日起至2月8日於全家便利商店使用悠遊卡單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張送完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至2月8日於全家便利商店使用悠遊卡單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張送完為止。圖／全家便利商店提供
只送不賣！即日起至2月8日於全家便利商店使用悠遊卡單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張。圖／全家便利商店提供
只送不賣！即日起至2月8日於全家便利商店使用悠遊卡單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張。圖／全家便利商店提供
即日起至2月8日於全家便利商店使用悠遊卡單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張送完為止。圖／全家便利商店提供
即日起至2月8日於全家便利商店使用悠遊卡單筆購買大杯經典美式咖啡或經典拿鐵20杯以上，加碼贈限量Let's Café悠遊卡一張，限量2萬張送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出「悠遊卡咖啡寄杯」，靠卡即可買、兌、累點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出「悠遊卡咖啡寄杯」，靠卡即可買、兌、累點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出「悠遊卡咖啡寄杯」，靠卡即可買、兌、累點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出「悠遊卡咖啡寄杯」，靠卡即可買、兌、累點。圖／全家便利商店提供

悠遊卡 咖啡 便利商店

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