小廢包不廢！造型達人莫允雯寶格麗「項鍊包包」上身

迎接2022年的春天，來自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）以這座「永恆之城」的迷人光芒與壯麗為靈感，推出全新春夏配件系列AMOROMA，結合AMORE （義大利文「愛」）與ROMA （「羅馬」） ，完美封存兩者相遇的激情火花，超迷你包款與溫暖的色調為經典的Serpenti注入全新的活力。今（1月13）日舉辦的新品預覽活動上，女星莫允雯更以大膽的對比配色堆疊配戴這些超級迷你包款，當作「項鍊包包」配戴。

身為務實的金牛座，莫允雯表示前年剛開始有品牌推出超迷你「小廢包」的時候相當不以為然，「心裡的想法是點點點。但我發現其實它的功能：可以把它想像成是項鍊包包，堆疊搭配可以讓衣服更有層次。」雖然說包包小，但容納她出門必備的車鑰匙和護唇膏綽綽有餘。這次寶格麗的紅色與珊瑚色等暖色系的設計也讓她相當驚艷並對紅色改觀，一身白色的長洋裝搭上紅色包款非常亮眼跳脫，不過她自己最想帶回家的，還是這次主打的Serpenti Laser-Cut小牛皮肩背包，包身裝飾逐漸縮小的穿孔圓點形成放射狀圖案，「近看遠看，它就是一個無限、放大的光。」

寶格麗2022年全新配件系列以各種超迷你的包款為主打。其中INFINITUM主題之下，羅馬古城中各式銘文的圖樣成為靈感，讓鐫刻有致的寶格麗品牌LOGO綴滿包身，設計獨特具中性魅力。莫允雯最鍾愛的Serpenti Laser-Cut雷射切割包則是RADIANCE主題的發揮，以寶格麗典藏系列腕表的放射狀太陽紋為靈感，呼應羅馬永恆之城的閃耀光輝，而時而溫暖時而耀眼的色調，令人想起羅馬陽光的熱度活力。