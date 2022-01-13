綁定振興五倍券用戶還沒花完 一卡通推優惠鼓勵消費

農曆春節將至，一卡通公司表示，目前還有約3成振興五倍券綁定一卡通MONEY及5成綁定一卡通儲值卡的用戶，尚未將額度消費完畢，一卡通近期推多項優惠，鼓勵用戶採買年貨使用。

一卡通公司今天發布新聞稿表示，LINE Pay與一卡通公司於農曆年前陸續於指定傳統市場、花市、母嬰用品實體獨立門市、OUTLET百貨、運動用品店及購物網等，舉辦消費滿額回饋3%至12%不等LINEPOINTS點數或抽紅包得點數等優惠。

此外，百貨量販也合作提供一卡通MONEY帳戶優惠，如1月16日前全國電子實體門市指定品項單筆付款金額滿新台幣2萬元有888點LINE POINTS；1月26日前三創生活園區單筆滿1200元最高回饋5%的LINEPOINTS。

2月6日前，新光三越單筆滿1888元可獲贈紅包1個，最高可抽中388點LINE POINTS；微風各館、環球購物中心、漢神百貨及漢神巨蛋等，單筆滿1888元回饋3%的LINE POINTS。

另1月13日起，微風百貨指定館提供一卡通儲值卡消費滿額送一卡通造型卡活動，包含台北車站（含Al機場捷運站）、三總商店街、中央研究院、台大醫院商場共4館，當日單筆滿300元可換造型一卡通；憑微風積點禮遇會員資格，當日累計消費滿500元以上，可兌換獨家拖鞋造型一卡通等優惠。

今年高雄燈會將於2月1日登場，燈會橫跨愛河灣及衛武營2大燈區，使用一卡通儲值卡或一卡通MONEY搭乘高雄YouBike2.0、捷運、輕軌、公車、渡輪等均有優惠。

一卡通公司表示，目前還有約3成振興五倍券綁定一卡通MONEY（原LINE Pay Money）及5成綁定一卡通儲值卡的用戶，尚未將振興五倍券額度消費完畢；而振興五倍券可使用至今年4月30日止，提醒還沒用完的民眾把握機會消費。