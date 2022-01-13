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胡宇威秘密籌劃2年 2克拉卡地亞美鑽套牢陳庭妮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
陳庭妮在IG分享喜訊，未婚夫胡宇威獻上卡地亞2克拉鑽戒求婚成功。圖／摘自IG、卡地亞提供
陳庭妮在IG分享喜訊，未婚夫胡宇威獻上卡地亞2克拉鑽戒求婚成功。圖／摘自IG、卡地亞提供

藝人陳庭妮稍早在IG分享喜訊，大方認愛秘戀9年的男友胡宇威，並秀出手上閃亮的鑽戒、宣布胡宇威求婚成功。這枚來自法國珠寶品牌卡地亞（CARTIER）SOLITAIRE 1895系列的單鑽婚戒，主鑽約近2克拉。據聞，胡宇威早就在兩年前就已經挑好鑽戒準備求婚，而且體貼的他還考慮到陳庭妮是卡地亞的珠寶形象大使，細心選購她長期合作並真心喜愛的品牌。

卡地亞的SOLITAIRE 1895系列單鑽戒指，主鑽大小在5.99克拉以下，價格依主鑽規格而定。胡宇威與陳庭妮的訂婚戒，現有的同款近兩克拉主鑽定價約190萬到200萬不等，不過因為他是兩年前購入，加上每顆鑽石都獨一無二，因此實際售價不得而知。1895單鑽戒指的以標準的950鉑金打造，經典的4爪鑲嵌工藝將中央主鑽高高托起，讓最多的光流過鑽石，營造璀璨奪目的視覺效果，是品牌最受歡迎的經典款式之一。

陳庭妮在IG分享喜訊，胡宇威獻上卡地亞2克拉鑽戒求婚成功。圖／摘自IG
陳庭妮在IG分享喜訊，胡宇威獻上卡地亞2克拉鑽戒求婚成功。圖／摘自IG
陳庭妮在IG分享喜訊，胡宇威獻上卡地亞2克拉鑽戒求婚成功。圖／摘自IG
陳庭妮在IG分享喜訊，胡宇威獻上卡地亞2克拉鑽戒求婚成功。圖／摘自IG
卡地亞SOLITAIRE 1895系列單鑽戒指，價格依主鑽規格而定，亦提供戒圈鋪鑲鑽石的款式，主鑽提供5.99克拉以下選擇。圖／卡地亞提供
卡地亞SOLITAIRE 1895系列單鑽戒指，價格依主鑽規格而定，亦提供戒圈鋪鑲鑽石的款式，主鑽提供5.99克拉以下選擇。圖／卡地亞提供
卡地亞SOLITAIRE 1895系列單鑽戒指是最受歡迎的經典款式之一，價格依主鑽規格而定，此圖主鑽近5克拉。圖／卡地亞提供
卡地亞SOLITAIRE 1895系列單鑽戒指是最受歡迎的經典款式之一，價格依主鑽規格而定，此圖主鑽近5克拉。圖／卡地亞提供

品牌 鑽石 珠寶

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