台南眷村年貨大街現專屬回憶 獅子頭搶手排隊等候

為期5天的台南眷村年貨大街今天在台南市立棒球場旁登場，今年以熱情、溫馨、包容、關懷為主軸，把眷村的真、善、美及思鄉美味延續傳遞，許多老店都來擺攤，從火腿、燻鵝、燻雞、山東大餅到泡菜、酸白菜、糖果餅乾，應有皆有，民眾大包小包買回家。

台南眷村年貨大街由市議員林美燕、南區新生里長王安國、南瀛眷村文化館金冠宏等舉辦。林美燕表示，台南有美食文化之都美譽，道地的眷村美食不可或缺，其中水交社文化、美食更是台南眷村代表之一。

回憶起小時候在眷村時，香腸臘肉迴盪在眷村空氣裡的香味以及雲南火腿、泡菜、山東餡餅、山東大餅、槓子頭、窩窩頭等道地麵食，用聞的就讓人食指大動。她說，隨著水交社眷村的拆遷，許多道地的眷村美食四處遷移，為了重現眷村美食特色與結合水交社文化園區，每年都會在春節前舉辦村年貨大街，讓民眾透過視覺、嗅覺、味覺都能體驗到眷村年節氛圍。