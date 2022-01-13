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台南眷村年貨大街現專屬回憶 獅子頭搶手排隊等候
為期5天的台南眷村年貨大街今天在台南市立棒球場旁登場，今年以熱情、溫馨、包容、關懷為主軸，把眷村的真、善、美及思鄉美味延續傳遞，許多老店都來擺攤，從火腿、燻鵝、燻雞、山東大餅到泡菜、酸白菜、糖果餅乾，應有皆有，民眾大包小包買回家。
台南眷村年貨大街由市議員林美燕、南區新生里長王安國、南瀛眷村文化館金冠宏等舉辦。林美燕表示，台南有美食文化之都美譽，道地的眷村美食不可或缺，其中水交社文化、美食更是台南眷村代表之一。
回憶起小時候在眷村時，香腸臘肉迴盪在眷村空氣裡的香味以及雲南火腿、泡菜、山東餡餅、山東大餅、槓子頭、窩窩頭等道地麵食，用聞的就讓人食指大動。她說，隨著水交社眷村的拆遷，許多道地的眷村美食四處遷移，為了重現眷村美食特色與結合水交社文化園區，每年都會在春節前舉辦村年貨大街，讓民眾透過視覺、嗅覺、味覺都能體驗到眷村年節氛圍。
台南眷村年貨大街今天登場，持續到17日，每天上午9點到晚上9點，有數十攤位參加。許多眷村美食老店都來共襄盛舉，從眷村美食、農產品，年菜、伴手禮、乾貨到節慶用品應有盡有，攤位上有南京板鴨、獅子頭、魚乾、金華火腿、金銀干、蜜汁火腿、燻雞、燻鵝、燻豬頭皮、玫瑰鵝肝、臘肉、臘腸、小菜等，讓人眼花撩亂。獅子頭很受歡迎，現做現賣，民眾排隊等候。
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