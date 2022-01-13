快訊

陳庭妮認愛胡宇威 9年緋聞圓滿曬鑽戒：ToGetHer

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

亞洲首架文字彩繪機 台虎「虎虎生風」機過年開始服務

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣虎航董事長陳漢銘說，新彩繪機將在過年上線服務。記者曹悅華／攝影
台灣虎航董事長陳漢銘說，新彩繪機將在過年上線服務。記者曹悅華／攝影

邁入2022，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年。台虎說，為了紀念這別具意義的一年，特別邀請台灣當代重要藝術家董陽孜為台虎親自創作「虎虎生風」四字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上，這不僅是董陽孜藝術作品首次躍然於飛機機身的巨幅創作，更是亞洲地區的首架文字彩繪機，將於過年期間開始服務。

台虎說，希望藉由「虎虎生風」四字，向世人宣示台灣虎航放眼未來的自我期許及雄心壯志。

台灣虎航於2014年9月26日開航，是我國第一且唯一的低成本航空公司，航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等多個國家，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空公司。

台虎航董事長陳漢銘今天表示，隨著各地疫苗施打率的提升，各國邊境可望逐漸開放，邁入虎年，已做好復航的萬全準備；同時，透過和董陽孜合作推出「虎虎生風」機，來展現團隊的積極正向態度，虎迎曦望、虎虎生風。

陳漢銘說，不只帶領台虎重返天際，總喜歡策馬衝鋒在前的他，也正式報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照(Private Pilot License, PPL)，藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也能有如虎添翼的助益。

台虎說，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機，向各國旅客宣揚文字藝術之美。董陽孜為台灣當代重要藝術家，以書法線條作為重要創作元素，擅長巨幅文字創作，筆力雄渾、奔放，字形結構及布局自成一格，以獨特的當代詮釋，開創文字藝術的新風貌。其代表作品包括「台北車站」、電影《一代宗師》、《看見台灣》海報，以及移民署入出境查驗章上的「中華民國」、「入境」、「出境」等字，皆是董陽孜的作品。

台虎說，面對疫情衝擊，公司仍逆風前行，在過去兩年來，推出許多創意行銷活動都獲得市場好評。除了2021年迎來兩架A320neo新機，也考量企業永續經營及品牌效益，向欣丰虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。

台虎說，在審慎評估各國疫情已逐漸獲得控制後，於去年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，包括桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川，宣布重返天際，更於12月28日向台灣證券交易所申請有價證券上市，為2022年的到來，做好萬全準備，提供旅客更優質且超值的搭乘體驗。

台虎說，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機。圖／台灣虎航提供
台虎說，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機。圖／台灣虎航提供
台虎說，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機。圖／台灣虎航提供
台虎說，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 董陽孜 桃園

延伸閱讀

不只1校停課 桃園今日7教育機構預防性停課1天

又增1國小停課 桃園中壢某學童接觸確診者

桃園疫情升溫 一銀先給五天有薪防疫照顧假

住旅館逾時不接櫃檯電話 桃園警叫醒昏睡男查獲毒品

相關新聞

500盤／傳承60年浙寧老菜 榮榮園帶領饕客穿越時光

在首屆「500盤」評鑑中獲得4個盤子肯定的榮榮園浙寧餐廳，是台北出了名的老字號江浙餐館，菜色結合上海、揚州、溫州、杭州、...

打破先天限制 創造極大化效益

越是聚居稠密的都會區，小坪數迷你宅越見主流，因此；如何打破先天限制，因時制宜滿足使用者一切生活、娛樂休閒甚至工作所需，同時創造極大化的坪數效益與舒適性，為本案最關鍵的思維核心。

亞洲首架文字彩繪機 台虎「虎虎生風」機過年開始服務

邁入2022，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年。台虎說，為了紀念這別具意義的一年，特別邀請台灣當代重要藝術家董陽孜為台...

2022台北電玩展下週盛大登場 連3晚加開線上場跨國同樂

2022 TGS台北國際電玩展將於1月22至25日每天上午9時至傍晚5時於南港展覽館1館登場，將有超過140款遊戲、硬體...

18周年！Qeelin推Wulu「小八福」系列 劉詩詩美型配戴

18年看似轉眼一瞬，但對一個品牌的創立卻格外值得留念。2004年創立於香港的東方珠寶品牌Qeelin於今年創立適逢18周...

生過3個身材還是超火辣！梅根福克斯飲食秘訣大公開

好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生，求婚影片吸引眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。