亞洲首架文字彩繪機 台虎「虎虎生風」機過年開始服務

邁入2022，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年。台虎說，為了紀念這別具意義的一年，特別邀請台灣當代重要藝術家董陽孜為台虎親自創作「虎虎生風」四字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上，這不僅是董陽孜藝術作品首次躍然於飛機機身的巨幅創作，更是亞洲地區的首架文字彩繪機，將於過年期間開始服務。

台虎說，希望藉由「虎虎生風」四字，向世人宣示台灣虎航放眼未來的自我期許及雄心壯志。

台灣虎航於2014年9月26日開航，是我國第一且唯一的低成本航空公司，航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等多個國家，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空公司。

台虎航董事長陳漢銘今天表示，隨著各地疫苗施打率的提升，各國邊境可望逐漸開放，邁入虎年，已做好復航的萬全準備；同時，透過和董陽孜合作推出「虎虎生風」機，來展現團隊的積極正向態度，虎迎曦望、虎虎生風。

陳漢銘說，不只帶領台虎重返天際，總喜歡策馬衝鋒在前的他，也正式報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照(Private Pilot License, PPL)，藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也能有如虎添翼的助益。

台虎說，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機，向各國旅客宣揚文字藝術之美。董陽孜為台灣當代重要藝術家，以書法線條作為重要創作元素，擅長巨幅文字創作，筆力雄渾、奔放，字形結構及布局自成一格，以獨特的當代詮釋，開創文字藝術的新風貌。其代表作品包括「台北車站」、電影《一代宗師》、《看見台灣》海報，以及移民署入出境查驗章上的「中華民國」、「入境」、「出境」等字，皆是董陽孜的作品。

台虎說，面對疫情衝擊，公司仍逆風前行，在過去兩年來，推出許多創意行銷活動都獲得市場好評。除了2021年迎來兩架A320neo新機，也考量企業永續經營及品牌效益，向欣丰虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。