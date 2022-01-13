2022台北電玩展下週盛大登場 連3晚加開線上場跨國同樂

2022 TGS台北國際電玩展將於1月22至25日每天上午9時至傍晚5時於南港展覽館1館登場，將有超過140款遊戲、硬體等熱鬧登場，玩家購票入場即可抽PlayStation 5、Nintendo Switch、Xbox Series X等3大熱門主機；今年更特別在現場活動結束後加開晚間線上場「Taipei Game Show ONLINE」，1月22日至24日每晚6點起在線上與玩家們一起嗨，除了在YouTube「現在不要NOW」與Twitch「TGSlive」直播外，更首度與AfreecaTV、17LIVE、虎牙直播合作聯播，整個華語與韓國、東南亞地區的玩家都能一起線上同樂。

受到疫情影響，TGS致力結合線上線下體驗，讓玩家、業者都能持續感受遊戲樂趣並尋求合作商機。今年展場攤位則以手遊、線上遊戲為主，集結逾140款遊戲登場，現場進行實機展示、表演賽、試玩體驗等。

其中包括了在韓國上市即引發熱潮、台灣玩家引頸期盼的跨平台MMORPG大作《奧丁：神叛》、集結150位知名繪師與豪華聲優陣容的連線戰略RPG《白夜極光》。還有在台上市20周年承載無數感動回憶的《RO仙境傳說》系列，除了將在現場展售多款限量週邊，還會特別搶先曝光3款台灣未上市的作品。

日式經典RPG《復活邪神》系列不僅首度在TGS登場，更將在展覽中宣布重磅消息，目前大熱門的槍械擬人即時戰鬥遊戲《少女前線》也要為玩家帶來期待新作《少女前線：雲圖計劃》的資訊。此外還有《崩壞3rd》、《原神》、《碧藍航線》、《影之刃：斷罪者》、《天子傳奇S》、《核芯：利希特》、《PUBG MOBILE:絕地求生M》、《時空星塵》等，更多遊戲等著玩家來現場探索。

另外，遊戲儲存裝置電競品牌WD_BLACK則將以超豪華攤位登場，不僅有最新的WD_BLACK全系列電競產品展示，廠商準備了多樣限量品牌好禮要送給玩家，現場還可能會有「神秘價格」。

而同樣因為疫情大家悶在家而意外受到矚目的，還有Indie House獨立遊戲專區以及桌遊樂園，本次Indie House獨立遊戲專區有超過45款遊戲登場，包括台灣團隊開發討論聲量極高的《廖添丁 - 稀代兇賊の最期》、以大眾熟悉的紅綠燈為發想製作的《Hunt-or-Haunt》等，玩家只要在展覽期間至專區服務台索取任務小卡，完成獨家任務就有機會抽到Nintendo Switch OLED。而桌遊樂園今年共有逾20家桌遊企業及工作室攜手展出超過50款亮點桌遊，其中玩樂小子Gokids&艾賜魔袋Asmodee將帶來以電玩遊戲史上最大IP《魔獸世界》與熱門桌遊《瘟疫危機》連動推出的《魔獸世界：巫妖王之怒—瘟疫危機版圖遊戲》，疫情之下玩起來更有感，玩家只要在桌遊樂園達成指定任務還可抽PlayStation 5。