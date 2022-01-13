18周年！Qeelin推Wulu「小八福」系列 劉詩詩美型配戴
18年看似轉眼一瞬，但對一個品牌的創立卻格外值得留念。2004年創立於香港的東方珠寶品牌Qeelin於今年創立適逢18周年，品牌以經典的Wulu系列為基礎，推出新作Qeelin Wulu系列的「小八福」手鐲與戒指，留下輕巧的風格註記。
由於深受敦煌石窟壁畫的東方文化啟迪，Qeelin品牌創始人暨創意總監Dennis Chan以中國神話中帶有幸運聯想的福獸「麒麟」為名，嘗試打造以東方文化為中心的高級珠寶品牌。18年以來，品牌設計多以諧音、形象和生活結合。例如象徵古文物「如意」的Yu yi系列、以動物為靈感的Bo Bo系列，Wulu系列珠寶則更是Qeelin最為經典的原創設計。除了Wulu諧音帶有「福祿」的美意，8字直立如葫蘆、橫臥則宛如西方的無限符號，具有無限可能。
品牌在18周年因此推出暱稱為Qeelin「小八福」的新作，包括Wulu手鐲和Wulu戒指。雖然先前Wulu系列曾推出過相似設計，但過往僅採用單個葫蘆串聯手環，而本次新作則使用大量的鏤空8字圍繞於手環、戒指側邊，象徵好運不斷、無限開啟的生機可能。其中Wulu 18K玫瑰金手鐲又分鑲鑽、鑲嵌紅瑪瑙等不同款式，價格自14萬5,000元至23萬7,000元不等，Wulu 18K玫瑰金戒指則由11萬8,000元起。
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