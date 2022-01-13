快訊

陳庭妮認愛胡宇威 9年緋聞圓滿曬鑽戒：ToGetHer

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生過3個身材還是超火辣！梅根福克斯飲食秘訣大公開

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Chiara Ferragni之前就曾搶先穿上Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／摘自IG
Chiara Ferragni之前就曾搶先穿上Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／摘自IG

好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生，求婚影片吸引眾多網友關注。身材火辣的梅根，在影片中依舊保持她一貫性感炸裂的穿搭秀出好身材，也為這場浪漫的求婚增添看點。

其實梅根近日才因為一件紅遍全球的外套再度引發熱議，只見照片中她穿上紅色針織外套搭配紅色皮革裙上街，外套胸前只用一個金屬釦裝飾的設計更凸顯她的傲人上圍，火辣指數爆表。但其實這照片是去年拍的，也許也是受到訂婚消息的影響，讓網友再度關注起她的矯好身材。

梅根身上這件衣服出自時尚品牌Jacquemus，是2021秋冬系列作品，去年發布後義大利最強網紅Chiara Ferragni也搶先秀出同款式的造型，而這樣的火辣穿搭更隨後在泰國路邊攤掀起一陣流行，女店員紛紛換上同款或類似款的衣服開店做生意，也為這波春夏流行推波助瀾，讓原本就已經是熱門單品Jacquemus外套更受關注，賣到缺貨，目前官網只剩類似款的羊毛材質短袖設計，尺寸也已經不齊全，想跟上熱潮的人動作可能要再加快。

而談到梅根的身材，實在很難想像她是三個小孩的媽。如果要檢視她有什麼特別的維持身材秘訣，其實內容看起來也不是太難。平時她盡量少量多餐，並且只吃原型食物，像是熱狗、火腿等加工食物能不碰就不碰。她還實行過The 5-Factor Diet 5周瘦身計畫，這個計畫就是在5周內每天都進食5次，每次進食都選擇蛋白質、碳水化合物、高纖維食物、好的脂肪以及無糖飲料5種類型。運動方面，一周保持3次訓練，類型有皮拉提斯、騎腳踏車、慢跑、深蹲、波比跳、仰臥起坐等等。

梅根福克斯常年保持火辣身材。圖／達志影像
梅根福克斯常年保持火辣身材。圖／達志影像
目前官網只剩這款。圖／摘自官網
目前官網只剩這款。圖／摘自官網
這種胸前只用一條細細金屬釦飾裝飾的外套就是Jacquemus 2021秋冬最紅的設計。圖／摘自IG
這種胸前只用一條細細金屬釦飾裝飾的外套就是Jacquemus 2021秋冬最紅的設計。圖／摘自IG
好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生。圖／摘自IG
好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生。圖／摘自IG
坎達爾珍娜在Jacquemus秋冬系列發表的秀上示範了類似款的設計。圖／摘自IG
坎達爾珍娜在Jacquemus秋冬系列發表的秀上示範了類似款的設計。圖／摘自IG
梅根福克斯穿Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／達志影像
梅根福克斯穿Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／達志影像
Chiara Ferragni之前就曾搶先穿上Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／摘自IG
Chiara Ferragni之前就曾搶先穿上Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／摘自IG
Chiara Ferragni之前就曾搶先穿上Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／摘自IG
Chiara Ferragni之前就曾搶先穿上Jacquemus 2021秋冬最紅的外套。圖／摘自IG
目前官網只剩這款。圖／摘自官網
目前官網只剩這款。圖／摘自官網
好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生。圖／摘自IG
好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生。圖／摘自IG

梅根

延伸閱讀

相信嗎？哈利、梅根最新眼中釘是她 不是威廉、凱特

40歲生日不再忍！凱特發布3超美新照 風頭完全壓梅根

梅根告英小報侵犯隱私勝訴 獲1英鎊象徵性賠償

哈利、梅根與英皇室破冰有望？查爾斯破天荒聲明讚哈利

相關新聞

500盤／傳承60年浙寧老菜 榮榮園帶領饕客穿越時光

在首屆「500盤」評鑑中獲得4個盤子肯定的榮榮園浙寧餐廳，是台北出了名的老字號江浙餐館，菜色結合上海、揚州、溫州、杭州、...

打破先天限制 創造極大化效益

越是聚居稠密的都會區，小坪數迷你宅越見主流，因此；如何打破先天限制，因時制宜滿足使用者一切生活、娛樂休閒甚至工作所需，同時創造極大化的坪數效益與舒適性，為本案最關鍵的思維核心。

亞洲首架文字彩繪機 台虎「虎虎生風」機過年開始服務

邁入2022，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年。台虎說，為了紀念這別具意義的一年，特別邀請台灣當代重要藝術家董陽孜為台...

2022台北電玩展下週盛大登場 連3晚加開線上場跨國同樂

2022 TGS台北國際電玩展將於1月22至25日每天上午9時至傍晚5時於南港展覽館1館登場，將有超過140款遊戲、硬體...

18周年！Qeelin推Wulu「小八福」系列 劉詩詩美型配戴

18年看似轉眼一瞬，但對一個品牌的創立卻格外值得留念。2004年創立於香港的東方珠寶品牌Qeelin於今年創立適逢18周...

生過3個身材還是超火辣！梅根福克斯飲食秘訣大公開

好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生，求婚影片吸引眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。