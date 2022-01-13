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生過3個身材還是超火辣！梅根福克斯飲食秘訣大公開
好萊塢女星梅根福克斯傳出訂婚消息，與小四歲的戀人機關槍凱利（Machine Gun Kelly）互許終生，求婚影片吸引眾多網友關注。身材火辣的梅根，在影片中依舊保持她一貫性感炸裂的穿搭秀出好身材，也為這場浪漫的求婚增添看點。
其實梅根近日才因為一件紅遍全球的外套再度引發熱議，只見照片中她穿上紅色針織外套搭配紅色皮革裙上街，外套胸前只用一個金屬釦裝飾的設計更凸顯她的傲人上圍，火辣指數爆表。但其實這照片是去年拍的，也許也是受到訂婚消息的影響，讓網友再度關注起她的矯好身材。
梅根身上這件衣服出自時尚品牌Jacquemus，是2021秋冬系列作品，去年發布後義大利最強網紅Chiara Ferragni也搶先秀出同款式的造型，而這樣的火辣穿搭更隨後在泰國路邊攤掀起一陣流行，女店員紛紛換上同款或類似款的衣服開店做生意，也為這波春夏流行推波助瀾，讓原本就已經是熱門單品Jacquemus外套更受關注，賣到缺貨，目前官網只剩類似款的羊毛材質短袖設計，尺寸也已經不齊全，想跟上熱潮的人動作可能要再加快。
而談到梅根的身材，實在很難想像她是三個小孩的媽。如果要檢視她有什麼特別的維持身材秘訣，其實內容看起來也不是太難。平時她盡量少量多餐，並且只吃原型食物，像是熱狗、火腿等加工食物能不碰就不碰。她還實行過The 5-Factor Diet 5周瘦身計畫，這個計畫就是在5周內每天都進食5次，每次進食都選擇蛋白質、碳水化合物、高纖維食物、好的脂肪以及無糖飲料5種類型。運動方面，一周保持3次訓練，類型有皮拉提斯、騎腳踏車、慢跑、深蹲、波比跳、仰臥起坐等等。
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