天后背後的男人Mark Ronson 喜成愛彼新品牌大使

螢光幕前的天后、女神自有其魅力，但在螢光幕後打造出動人詞曲創作、製作人的角色同等重要，堪稱天后背後的重要舵手。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）宣布邀請英籍美裔音樂人馬克朗森（Mark Ronson）擔任新任品牌大使，並象徵品牌與音樂文化的深厚連結。

同時身兼詞曲創作、製作人角色的Mark Ronson堪稱全方位音樂人。他曾與各種類型的藝術家攜手合作，包括已故傳奇靈魂樂鬼才天后艾美懷絲（Amy Winehouse）、愛黛兒、女神卡卡、小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）和等眾多當代樂壇巨星。Mark Ronson本人也曾以Amy Winehouse的《黑色會》（Back to Black）專輯獲年度製作人獎，以及與Bruno Mars的合作單曲《放克名流》獲選年度單曲，甚至在2018年電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）中，由他共同作詞的歌曲《Shallow》贏得奧斯卡金像獎的肯定。