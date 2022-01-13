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天后背後的男人Mark Ronson 喜成愛彼新品牌大使

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
同時身兼詞曲創作、製作人角色的Mark Ronson堪稱全方位音樂人。圖 / 愛彼提供
同時身兼詞曲創作、製作人角色的Mark Ronson堪稱全方位音樂人。圖 / 愛彼提供

螢光幕前的天后、女神自有其魅力，但在螢光幕後打造出動人詞曲創作、製作人的角色同等重要，堪稱天后背後的重要舵手。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）宣布邀請英籍美裔音樂人馬克朗森（Mark Ronson）擔任新任品牌大使，並象徵品牌與音樂文化的深厚連結。

同時身兼詞曲創作、製作人角色的Mark Ronson堪稱全方位音樂人。他曾與各種類型的藝術家攜手合作，包括已故傳奇靈魂樂鬼才天后艾美懷絲（Amy Winehouse）、愛黛兒、女神卡卡、小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）和等眾多當代樂壇巨星。Mark Ronson本人也曾以Amy Winehouse的《黑色會》（Back to Black）專輯獲年度製作人獎，以及與Bruno Mars的合作單曲《放克名流》獲選年度單曲，甚至在2018年電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）中，由他共同作詞的歌曲《Shallow》贏得奧斯卡金像獎的肯定。

其實愛彼早在2019年的音樂計畫中已經與Mark Ronson展開合作，在計畫中與藝術家培養豐富的交流互動；2022年，他則將與AP持續合作，幫助優秀人才創造更多感動人心的動容時刻。日前Mark Ronson並前往愛彼位於汝拉山谷（Vallée de Joux）的製表工坊參訪，並見識愛彼精雕細琢的嚴謹，以及結合高超類比工藝的獨特製表技術，「這與我們在錄音室的工作傳統非常相似，同樣必須專心致志並運用精湛技巧。」愛彼執行長François-Henry Bennahmias則回應，「我們很榮幸能與馬克合作，他持續督促我們不斷進步，在一切工作上精益求精。我們可說是最佳搭檔。」

Mark Ronson在參觀工坊時表示，「這與我們在錄音室的工作傳統非常相似，同樣必須專心致志並運用精湛技巧。」圖 / 愛彼提供
Mark Ronson在參觀工坊時表示，「這與我們在錄音室的工作傳統非常相似，同樣必須專心致志並運用精湛技巧。」圖 / 愛彼提供
在最新宣傳視覺中，Mark Ronson並配戴上愛彼的皇家橡樹黃金腕表，一如其在音樂上的傑出閃耀成就。圖 / 愛彼提供
在最新宣傳視覺中，Mark Ronson並配戴上愛彼的皇家橡樹黃金腕表，一如其在音樂上的傑出閃耀成就。圖 / 愛彼提供
日前Mark Ronson並前往愛彼位於汝拉山谷（Vallée de Joux）的製表工坊參訪，並見識愛彼精雕細琢的嚴謹，以及結合高超類比工藝的獨特製表技術。圖 / 愛彼提供
日前Mark Ronson並前往愛彼位於汝拉山谷（Vallée de Joux）的製表工坊參訪，並見識愛彼精雕細琢的嚴謹，以及結合高超類比工藝的獨特製表技術。圖 / 愛彼提供

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