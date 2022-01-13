聽新聞
test
0:00 / 0:00
天后背後的男人Mark Ronson 喜成愛彼新品牌大使
螢光幕前的天后、女神自有其魅力，但在螢光幕後打造出動人詞曲創作、製作人的角色同等重要，堪稱天后背後的重要舵手。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）宣布邀請英籍美裔音樂人馬克朗森（Mark Ronson）擔任新任品牌大使，並象徵品牌與音樂文化的深厚連結。
同時身兼詞曲創作、製作人角色的Mark Ronson堪稱全方位音樂人。他曾與各種類型的藝術家攜手合作，包括已故傳奇靈魂樂鬼才天后艾美懷絲（Amy Winehouse）、愛黛兒、女神卡卡、小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）和等眾多當代樂壇巨星。Mark Ronson本人也曾以Amy Winehouse的《黑色會》（Back to Black）專輯獲年度製作人獎，以及與Bruno Mars的合作單曲《放克名流》獲選年度單曲，甚至在2018年電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）中，由他共同作詞的歌曲《Shallow》贏得奧斯卡金像獎的肯定。
其實愛彼早在2019年的音樂計畫中已經與Mark Ronson展開合作，在計畫中與藝術家培養豐富的交流互動；2022年，他則將與AP持續合作，幫助優秀人才創造更多感動人心的動容時刻。日前Mark Ronson並前往愛彼位於汝拉山谷（Vallée de Joux）的製表工坊參訪，並見識愛彼精雕細琢的嚴謹，以及結合高超類比工藝的獨特製表技術，「這與我們在錄音室的工作傳統非常相似，同樣必須專心致志並運用精湛技巧。」愛彼執行長François-Henry Bennahmias則回應，「我們很榮幸能與馬克合作，他持續督促我們不斷進步，在一切工作上精益求精。我們可說是最佳搭檔。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言