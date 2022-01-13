吃得到漫畫肉！Manga’Z沉浸式體驗　走進二次元異世界

「沉浸式」的餐飲體驗，總能為料理帶來不同的樂趣。由一群熱愛漫畫的創意人所成立的全新餐飲品牌「Manga’Z」，標榜將虛擬世界與真實世界相互連結，讓二次元世界中的美食化為現實，同時透過舞台表演、聲光等效果，讓用餐者進入幻想風格的異世界。

「Manga’Z」是一個ACG餐飲品牌，結合Animation、Comics 、Games，致力於打造電影、小說、漫畫、遊戲中的視覺情境，搭配二次元世界裡的美食元素，在真實世界中打造獨一無二的餐飲體驗，並透過將餐飲結合虛擬實境的型態，舉辦快閃沉浸式體驗餐會。

首波活動「空想食境Fantasy MEALity」，將以私廚形式，結合舞台表演、聲光、投影效果的沈浸式體驗，將餐飲體驗化為說故事的一環。故事背景以異世界為主題，由喜愛漫畫肉的異世界勇者與精靈公主，穿過魔法門造訪空想王國的冒險者公會酒館，一同體驗異世界的美食慶典。為了呼應故事完整性，Manga’Z與國民藍帶廚師Nathan Huang合作，開發出動漫世界裡常見、以大塊肉塊配上一大根骨頭的「漫畫肉」為主軸，還有回復藥劑、魔力藥劑等幻想飲品，還有中世紀的歐式麵包、野菜濃湯、火烤拼盤等料理，透過視覺、聽覺、味覺的多管齊下，讓來賓體驗到空想世界的魅力。