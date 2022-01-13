鑽石、鮮血、祖母綠！最辣「變形女」梅根福克斯被套牢

因演出「變形金剛」電影而成為全球最辣女星代表之一的梅根福克斯（Megan Fox）今天終於被交往兩年的饒舌明星機關槍凱利（Machine Gun Kelly）套牢了！梅根福克斯在自己的官方IG分享機關槍凱利的求婚影片，她感性地寫道，兩人在2020年7月時在這顆榕樹下訂情，經歷人生中最煎熬的風雨，今日求婚的儀式上喝下彼此的鮮血結下誓盟。

機關槍凱利也在自己的IG分享求婚戒指的影片。他表示這枚戒指是她與珠寶設計師Stephen Webster一起設計的，經典的Toi et moi雙主石設計，將梨形切割的祖母綠（梅根福克斯的誕生石）和鑽石（機關槍凱利的誕生石）聚攏再一起，兩顆梨形切割主石形狀有如水滴組成一顆心，以荊棘造型的戒環纏繞在手指上，象徵兩人彼此互相為對方靈魂的另一半，寓意非常甜蜜而強烈。 饒舌明星機關槍凱利向梅根福克斯求婚成功。圖／摘自IG ＠meganfox 求婚鑽戒為組成一顆心的鑽石和祖母綠雙主石。圖／摘自IG ＠machinegunkelly 求婚鑽戒為組成一顆心的鑽石和祖母綠雙主石。圖／摘自IG ＠machinegunkelly