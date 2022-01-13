快訊

王力宏律師聲明無法與李靚蕾獨處：她將離婚變惡意抹黑

Omicron來勢洶洶怎麼擋？醫教你戴2層口罩小撇步媲美N95

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石、鮮血、祖母綠！最辣「變形女」梅根福克斯被套牢

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
饒舌明星機關槍凱利向梅根福克斯求婚成功。圖／摘自IG
饒舌明星機關槍凱利向梅根福克斯求婚成功。圖／摘自IG

因演出「變形金剛」電影而成為全球最辣女星代表之一的梅根福克斯（Megan Fox）今天終於被交往兩年的饒舌明星機關槍凱利（Machine Gun Kelly）套牢了！梅根福克斯在自己的官方IG分享機關槍凱利的求婚影片，她感性地寫道，兩人在2020年7月時在這顆榕樹下訂情，經歷人生中最煎熬的風雨，今日求婚的儀式上喝下彼此的鮮血結下誓盟。

機關槍凱利也在自己的IG分享求婚戒指的影片。他表示這枚戒指是她與珠寶設計師Stephen Webster一起設計的，經典的Toi et moi雙主石設計，將梨形切割的祖母綠（梅根福克斯的誕生石）和鑽石（機關槍凱利的誕生石）聚攏再一起，兩顆梨形切割主石形狀有如水滴組成一顆心，以荊棘造型的戒環纏繞在手指上，象徵兩人彼此互相為對方靈魂的另一半，寓意非常甜蜜而強烈。

饒舌明星機關槍凱利向梅根福克斯求婚成功。圖／摘自IG ＠meganfox
饒舌明星機關槍凱利向梅根福克斯求婚成功。圖／摘自IG ＠meganfox
求婚鑽戒為組成一顆心的鑽石和祖母綠雙主石。圖／摘自IG ＠machinegunkelly
求婚鑽戒為組成一顆心的鑽石和祖母綠雙主石。圖／摘自IG ＠machinegunkelly
求婚鑽戒為組成一顆心的鑽石和祖母綠雙主石。圖／摘自IG ＠machinegunkelly
求婚鑽戒為組成一顆心的鑽石和祖母綠雙主石。圖／摘自IG ＠machinegunkelly

梅根 鑽石

延伸閱讀

恭喜女神再婚！「變形女」點頭嫁小四歲鮮肉男友　訂婚儀式竟「互喝對方的血」

蕭邦喜氣迎新年 正紅色玫瑰金滑動鑽石招財好運

克服攝護腺癌三重大疾病 90歲歌王慶生宣布成為YouTuber

老公一句話讓她力減75公斤 網驚：像換個老婆

相關新聞

500盤／傳承60年浙寧老菜 榮榮園帶領饕客穿越時光

在首屆「500盤」評鑑中獲得4個盤子肯定的榮榮園浙寧餐廳，是台北出了名的老字號江浙餐館，菜色結合上海、揚州、溫州、杭州、...

打破先天限制 創造極大化效益

越是聚居稠密的都會區，小坪數迷你宅越見主流，因此；如何打破先天限制，因時制宜滿足使用者一切生活、娛樂休閒甚至工作所需，同時創造極大化的坪數效益與舒適性，為本案最關鍵的思維核心。

鑽石、鮮血、祖母綠！最辣「變形女」梅根福克斯被套牢

因演出「變形金剛」電影而成為全球最辣女星代表之一的梅根福克斯（Megan Fox）今天終於被交往兩年的饒舌明星機關槍凱利...

天冷吃鍋去！喜憨兒「好鍋」選擇多 小若表現好專業

中央氣象局發布低溫特報，正是吃火鍋的好時機。高雄市喜憨兒品牌餐廳「生機好鍋」推出各式火鍋套餐，肉品採用嚴選大麥豬及小農蔬...

LA ONE主廚私房菜助攻 30分鐘搞定一桌圍爐年菜

由有「法餐南霸天」美譽的名廚簡天才擔任主理人的LA ONE門市，推出主廚私房菜外帶年菜預訂，只要30分鐘，就可以辦好一桌...

STUDIO A進駐遠東百貨竹北店 購機搭保固服務享折扣再送配件大禮包

將在1月14日試營運、20日正式開幕的遠東百貨竹北店，進駐品牌陣容超堅強，而看準竹北地區高度消費需求，STUDIO A也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。