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LA ONE主廚私房菜助攻 30分鐘搞定一桌圍爐年菜
由有「法餐南霸天」美譽的名廚簡天才擔任主理人的LA ONE門市，推出主廚私房菜外帶年菜預訂，只要30分鐘，就可以辦好一桌年菜，省去要花上三天採購備料以及耗時三小時才能做好一桌菜的功夫與時間，是上班族、家庭主婦或為人媳婦，準備過年圍爐的好選擇。只要於1月23日前預訂，享9折優惠；三天前向門市預訂，即可於1月25日至1月30日提貨。
在外帶年菜清單中，有6～8人份美國牛肋眼可選（含肉汁、炒野菇、洋芋泥、法式芥茉籽醬等配菜），以及選用凱馨雞肉的烤雞餐，只要端上桌就是年菜桌上主角；另有「大白菜紅燒獅子頭」、「羊肉松子當歸雜糧湯」、「核桃木煙燻鮭魚」、「法式油封櫻桃鴨腿」、「巴沙米可風味烤豬肋排」等多項選擇，省時方便自組年菜最輕鬆。
而滿漢全席裡重要的宮廷菜、更是圍爐必備菜色。「大白菜紅燒獅子頭」，是簡天才師傅的口袋名單；另外非常適合冬季溫潤食補的「羊肉松子當歸雜糧湯」，則是簡天才師傅將蘇格蘭傳統經典的羊肉雜糧湯，與記憶中小時候父親親自下廚煮的羊肉湯結合改良而來，成為更適合台灣人口味的一道佳餚。
主廚私房菜同樣也能在LA ONE eshop網店選購，而適逢年節檔期網店也推出精選主廚私房菜8道優惠超值組只要3688元（原價4250元）享免運，還有年菜任兩件9折活動，網店年菜活動至1月20日上午10點為止。
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