STUDIO A進駐遠東百貨竹北店 購機搭保固服務享折扣再送配件大禮包

將在1月14日試營運、20日正式開幕的遠東百貨竹北店，進駐品牌陣容超堅強，而看準竹北地區高度消費需求，STUDIO A也繼新竹中正、新竹光復、新竹遠百後，宣布將進駐遠東百貨竹北店，開設全台第52家服務據點，同時也是新竹地區第4家門市，讓所有蘋果迷都能夠隨心所欲就近體驗蘋果商品。

蘋果近期全系列新品皆有更新，2021年陸續發布iPhone 13、iPad 9、iPad mini 6、Apple Watch Series 7，以及搭載自家最新晶片的Macbook Pro等，不管是話題性還是效能都令人驚豔。因應STUDIO A竹北遠百門市開幕，1月14～31日期間特別針對單店加碼，單筆消費滿5,000元即贈PQI i-Cable Lightning 180cm傳輸線乙條（價值550元）；凡選購Mac電腦並搭配Apple Care+或SA Care全方位保障，則享主機9.5折並加贈PQI GaN 65W充電器、VAP品牌鍵盤膜、VAP-Type-C to C編織線等總價值3,430元的實用大禮包。此外，活動期間凡於STUDIO A竹北遠百門市Google地圖打卡，即可獲得品牌精美禮品，送完為止。