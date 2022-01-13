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STUDIO A進駐遠東百貨竹北店 購機搭保固服務享折扣再送配件大禮包

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A竹北遠百門市，1月14～31日期間凡選購Mac電腦並搭配Apple Care+或SA Care全方位保障，享主機9.5折並加贈總價值3,430元的實用好禮。圖／STUDIO A提供
STUDIO A竹北遠百門市，1月14～31日期間凡選購Mac電腦並搭配Apple Care+或SA Care全方位保障，享主機9.5折並加贈總價值3,430元的實用好禮。圖／STUDIO A提供

將在1月14日試營運、20日正式開幕的遠東百貨竹北店，進駐品牌陣容超堅強，而看準竹北地區高度消費需求，STUDIO A也繼新竹中正、新竹光復、新竹遠百後，宣布將進駐遠東百貨竹北店，開設全台第52家服務據點，同時也是新竹地區第4家門市，讓所有蘋果迷都能夠隨心所欲就近體驗蘋果商品。

蘋果近期全系列新品皆有更新，2021年陸續發布iPhone 13、iPad 9、iPad mini 6、Apple Watch Series 7，以及搭載自家最新晶片的Macbook Pro等，不管是話題性還是效能都令人驚豔。因應STUDIO A竹北遠百門市開幕，1月14～31日期間特別針對單店加碼，單筆消費滿5,000元即贈PQI i-Cable Lightning 180cm傳輸線乙條（價值550元）；凡選購Mac電腦並搭配Apple Care+或SA Care全方位保障，則享主機9.5折並加贈PQI GaN 65W充電器、VAP品牌鍵盤膜、VAP-Type-C to C編織線等總價值3,430元的實用大禮包。此外，活動期間凡於STUDIO A竹北遠百門市Google地圖打卡，即可獲得品牌精美禮品，送完為止。

STUDIO A深耕市場多年，主打蘋果產品全方位服務，包括「客服中心」的線上支援，豐富的「教學課程」，全台8家的「Apple授權維修中心」，換了新機同步幫您解決舊機煩惱的「舊機換新機，多台折抵無上限」，避免蘋果裝置不慎發生意外而需擔負高額維修費的「SA Care全方位保固方案」，以及最完整的「會員福利制度」，讓會員的每筆消費都能獲得最貼心的回饋，除了消費積點之外，還有iPhone快修及代用機等精緻服務，一站搞定所有果粉需求。

STUDIO A進駐遠東百貨竹北店，活動期間於門市Google地圖打卡，即可獲得品牌精美禮品，送完為止。圖／STUDIO A提供
STUDIO A進駐遠東百貨竹北店，活動期間於門市Google地圖打卡，即可獲得品牌精美禮品，送完為止。圖／STUDIO A提供

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