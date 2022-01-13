外行看熱鬧 內行看門道 金瓜石、九份「煉金術」大不同

古今中外人類都有發財夢，「煉金術」傳說流傳已久。新北市立黃金博物館在共學館2樓推出「煉金術──點石成金的秘密」特展，向遊客介紹現代煉金術，一窺金瓜石礦石如何變黃金的有趣故事，展期到6月26日。

黃金博物館長謝文祥表示，古代煉金術曾嘗試將廉價金屬變為貴重金屬，雖然成效未知，但可說是現代冶金學發展先驅。這些運用物理與化學知識的冶煉手法，就如現代煉金術，從平凡礦石中萃取出貴重黃金，締造金九地區璀璨的黃金年代。

謝文祥說，金瓜石與九份同為台灣採金史的知名產金地，兩地因為礦石及礦脈特性差異，發展出不同的冶煉工序。金瓜石的金礦脈，黃金分佈較廣泛且均勻，晶粒小且浸染在礦石中，適合用機具大規模開採。九份出產的黃金，多沿著礦脈生長，晶粒大且肉眼可辨識，開採遠較金瓜石來得容易。