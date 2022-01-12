麥味登及炸鷄大獅緩漲 法務部給予好評

法務部今天表示，日前稽查揚秦公司旗下連鎖餐飲品牌「麥味登」及「炸鷄大獅」後，二品牌原定自18日起調整售價的商品，暫緩實施。揚秦也宣布，延後至春節年後擇期調整部分商品售價。

由於原物料價格持續上揚，揚秦公司10日表示，旗下連鎖餐飲品牌「麥味登」及「炸鷄大獅」將於1月18日調整部分商品售價，麥味登29項產品上漲5至10元；炸鷄大獅20項產品上漲4至10元。

揚秦今晚表示，感謝消費者對麥味登35年來的支持，旗下品牌包括「麥味登」及「炸鷄大獅」原定1月18日調整售價的商品，延後至春節年後擇期實施。

法務部稍早發布新聞稿指出，揚秦國際企業率先宣布旗下知名連鎖早餐品牌「麥味登」與「炸鷄大獅」原定自1月18日起調整售價的商品，暫緩實施，樹立企業風範，公私協力，穩定物價。

去務部指出，揚秦公司本著誠信、務實經營的理念，之前已積極配合政府跨部會「物價聯合稽查小組」稽查，並提供完整進銷貨的佐證資料，協助釐清相關食材生產成本與售價關係，以及疫情下連鎖餐飲上下游產業所面臨的處境。這次進一步善盡企業與社會責任，主動宣布緩漲旗下品牌商品，響應穩定物價政策，深值肯定。

法務部強調，穩定國內民生物價，確保民眾消費權益，是政府堅持貫徹的政策，跨部會「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商的現場稽查，展現政府為人民做事、為公益把關的決心。

新聞稿最後呼籲其他廠商、業者應秉持企業誠信與社會責任，與民眾、政府站在同一陣線，為民眾消費權益把關，並配合政府穩定物價政策，主動採取平穩物價作為，一同團結守護台灣，共同攜手安居過好年。