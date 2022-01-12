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年前不漲價了！「麥味登、炸鷄大獅」調漲計畫急轉彎

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年前不漲價了！「麥味登、炸鷄大獅」調漲計畫急轉彎

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
原訂將於1月18日調漲售價的「麥味登」，將延後至年後調漲。圖／揚秦國際企業提供
原訂將於1月18日調漲售價的「麥味登」，將延後至年後調漲。圖／揚秦國際企業提供

揚秦國際企業旗下的連鎖早餐「麥味登」與炸物「炸鷄大獅」，原訂於1月18日調漲部份商品價格，各有4～10元不等的漲幅。但是為感謝消費者的支持，揚秦企業於1月12日再度宣佈，將延後至春節年後再擇期實施。

「麥味登」目前在台總店數867家，為國內排名前5大早餐店，「炸鷄大獅」在台也有33家，海內外店數達63間。業者於1月10日時表示，由於受到國內外原物料價價格上漲，包括牛肉、豬肉及雞肉相關製品、食用油、奶油、麵粉或是外帶紙類包裝材料等品項皆受到影響，因此麥味登將調整29個販售品項售價，調漲5～10元，包括培根系列、鮮蔬系列、鮮蛋系列的夾堡均受到影響，其他如蘿蔔糕、蔥抓餅、蛋包飯、義大利麵也有所調整。另外炸鷄大獅的雞排也漲6元，共約20項產品價格異動，漲幅為4～10元。

但在1月12日，揚秦國際企業發布公告，表示感謝消費者對麥味登35年來的支持，旗下品牌包括「麥味登」及「炸鷄大獅」原定1月18日調整售價之商品，延後至春節年後擇期實施。公告中也指出，調整部分餐點價格，係為整體經營成本考量與維護產業健全發展。

揚秦國際企業發布暫緩漲價的公告。圖／揚秦國際企業提供
揚秦國際企業發布暫緩漲價的公告。圖／揚秦國際企業提供

早餐 春節 義大利

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