年前不漲價了！「麥味登、炸鷄大獅」調漲計畫急轉彎

揚秦國際企業旗下的連鎖早餐「麥味登」與炸物「炸鷄大獅」，原訂於1月18日調漲部份商品價格，各有4～10元不等的漲幅。但是為感謝消費者的支持，揚秦企業於1月12日再度宣佈，將延後至春節年後再擇期實施。

「麥味登」目前在台總店數867家，為國內排名前5大早餐店，「炸鷄大獅」在台也有33家，海內外店數達63間。業者於1月10日時表示，由於受到國內外原物料價價格上漲，包括牛肉、豬肉及雞肉相關製品、食用油、奶油、麵粉或是外帶紙類包裝材料等品項皆受到影響，因此麥味登將調整29個販售品項售價，調漲5～10元，包括培根系列、鮮蔬系列、鮮蛋系列的夾堡均受到影響，其他如蘿蔔糕、蔥抓餅、蛋包飯、義大利麵也有所調整。另外炸鷄大獅的雞排也漲6元，共約20項產品價格異動，漲幅為4～10元。