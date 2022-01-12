現烤日式糰子、水果大福都有！唐吉訶德二號店1/20開幕

台灣人訪日必逛的日本連鎖雜貨「唐吉訶德」去年登台掀起排隊熱潮，如今二號店確定落腳台北光華商場商圈，同時業者也宣布開幕日為1月20日，並將首度引進現烤日式糰子、京都產豆皮製成的稻荷壽司，以及現烤和牛串、水果大福等四大櫃位。

DON DON DONKI唐吉訶德去年初在西門町開出台灣首店，吸引大量人潮朝聖，一度連凌晨時段都得排上超過5個小時以上才能進去，二號店距離捷運忠孝新生站步行約5分鐘，為地下一樓，面積近500坪，營業時間一樣是24小時。

商品除從西門店就非常受歡迎的日本進口草莓到新鮮壽司，以及日本當地高人氣化妝品等，還將首度加入四種專櫃攤位，包含「MOCCHI-MOCHI」提供日本道地的國民美食現烤日式糰子、稻荷壽司玉屋則訴求使用在店鋪內碾好的新瀉越光米及京都產豆皮製成的稻荷壽司、和牛串近藤提供現烤和牛串，以及彩食健美是使用日本新鮮水果製成的大福專賣店。

●「DON DON DONKI 忠孝新生店」店鋪資訊

地址： 台北市中正區八德路一段55號 地下一樓

開幕日期：2022年1月20日（四）台灣時間上午10點