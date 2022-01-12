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免費送「18.8萬料理」！帝王蟹、烏魚子、鮑魚都吃得到

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
民眾凡購買「食神大富貴」系列產品，就有機會抽中10道式的「富貴宴席」，總價值18.8萬元。圖／大富貴獨門料理提供
民眾凡購買「食神大富貴」系列產品，就有機會抽中10道式的「富貴宴席」，總價值18.8萬元。圖／大富貴獨門料理提供

來自澳門、獲獎無數的名廚「寶師傅」何京寶，在台經營有「大富貴獨門料理」，同時推出有「食神大富貴」系列調理包，方便民眾在家用。本次大富貴獨門料理特別推出「食神到你家」抽獎活動，凡購買調理包系列商品，就有機會抽中10道式的「富貴宴席」，內含有帝王蟹松茸花甲鍋、蒜蓉蒸澳洲鮑魚等菜色，而且可以讓寶師傅親自到府料理，總價值18.8萬元。

人稱「寶師傅」的何京寶，曾經在眾多廚藝比賽中獲獎，被外界譽為「食神寶師傅」，而大富貴獨門料理的店內則是以供應順德菜為招牌，至於食神大富貴系列中，「冠軍黃金粹滷」，使用特調滷肉比例搭配獨門醬汁燜熬，每份129元；另外還有暖心飄香麻油雞、天饌天香肌肉鍋、獨門香料麻辣鍋等常溫鍋物調理包，均為239元，還有適合煮湯、炒菜的「天釀黑米酒」，每份55元。同時並推出冷凍調理包「紅燒豆腐乳羊肉爐」，使用帶皮羊肉配上加入豆腐乳醬料的湯底，每份498元。

即日起至2月28日期間，凡至家樂福或全家購買食神大富貴系列，就可參加抽獎，有機會獲得價值18.8萬的「富貴宴席」，共計5名。整套「富貴宴席」精選10兩烏魚子、3～4斤帝王蟹、深海龍膽石斑、8頭鮑魚等食材，推出帝王蟹松茸花甲鍋、蒜蓉蒸澳洲鮑魚、火焰海膽生蠔煲、銷魂雞湯大排翅、花膠火焰刺參扣鵝掌、古法笋醬蒸龍膽石斑、松露鵝肝卷、蜜腊烏魚子、起士龍蝦長壽麵及椰皇燉3A官燕等料理，不僅可以到店內享用，也可讓寶師傅直接到府料理，讓民眾品嚐名廚手藝。

「寶師傅」何京寶。圖／大富貴獨門料理提供
「寶師傅」何京寶。圖／大富貴獨門料理提供

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