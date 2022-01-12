亂用瘦臉滾輪 醫美師：恐徒增皺紋

瘦臉貼、緊緻帶、V臉滾輪真的能讓面部皮膚更緊緻嗎？醫美醫師莊景勛打破瘦臉產品與道具迷思，指出這類商品往往會帶來過敏、毛囊炎、色素沈澱等副作用，甚至可能增加皺紋，且對於「瘦臉」並沒有太大的效果，確實防曬、落實保濕才是維持肌膚緊緻的關鍵。

滑手機釀肌肉鬆弛

由於現代人常常低頭滑手機、密集曝露於螢幕的藍光之下，造成臉部肌肉鬆弛、下垮的問題，因此許多女性相信瘦臉貼、緊緻帶、V臉滾輪、黃金 T 字棒等商品，以及拍打去皺、臉部肌肉運動等方式，可以有效的解決皮膚鬆弛的問題。

但莊景勛逐一揭露這些瘦臉手法的誤區，並揭露可能帶來的健康影響。針對瘦臉貼與緊緻帶，莊景勛說，這兩項產品號稱可以透過拉緊皮膚來去除雙下巴、解決肌膚鬆弛，但長時間的壓迫其實會造成血液循環不良、導致臉部浮腫，且膠帶的成分容易引發皮膚過敏，長期使用還可能造成毛囊炎。

使用器材徒增皺紋

黃金T字棒則號稱可以透過微震動與釋放黃金離子達成消除水腫的效果，但莊景勛解釋，黃金是惰性金屬，離子不會解離出來，且若產品混雜其他金屬，同樣可能會造成皮膚炎。

V臉滾輪則號稱可以透過滾動刺激淋巴系統排水，達到解決水腫問題的效果，莊景勛指出，V臉滾輪消除水腫的效果確實存在，但是「暫時性的」，且若滾到眼周等皮膚較脆弱的部位，反而可能造成皺紋，拍打去皺也是同理，而瘦臉運動雖可增加臉部肌肉力量，但並不會達到拉提的效果，反覆拉扯反而會造成皺紋。

因此，莊景勛建議，學理上組織鬆弛下垂除了有本身重量因素之外，多半是因為底層組織結構流失，若想改善須從這方面著手，找對方法刺激底層組織膠原增生，民眾平時在家保養可以先從防曬、保濕做起。【更多精采內容，詳見 】