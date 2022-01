Lisa也愛的粉紅提包＋虎紋衣 CELINE新年系列有型百搭

為了呼應當年的生肖主題和年節的喜氣,許多人對時尚品牌的新春系列商品最大的疑慮就是「年味太重」,如此容易遇到過季問題而降低購買慾。不過今年CELINE的農曆新年膠囊系列主打紅、粉色系,就算是以農曆虎年為靈感推出的服飾配件也都是採取充滿帥氣個性的虎紋,這樣一來聚焦在喜氣的顏色和實搭的動物紋,無論何年何月都可以重複穿戴,CP值超高!

CELINE的農曆新年膠囊系列女裝部分以紅色條紋元素單品展現年輕活力,也另提供紅色釦環短版上衣。備受歡迎的包款,則有連BLACKPINK成員Lisa都愛的粉紅色Cuir Triomphe手提包、肩背包,粉紅色零錢包等等, 一款Cuir Triomphe腋下包,則是以大紅色呈現,充滿典雅女人味。其他像是愛心造型的提包,也有溫暖可愛的絨毛款、熱情紅色款可選擇。