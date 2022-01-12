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用自拍照挑底妝！屈臣氏App推新功能「智能粉專」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏Watsons App打造AI人工智慧選品推薦功能，為消費者配對命定底妝。圖／屈臣氏提供
屈臣氏Watsons App打造AI人工智慧選品推薦功能，為消費者配對命定底妝。圖／屈臣氏提供

如何挑選適合自己的底妝，是所有愛美人士經常面對的問題，尤其在藥妝店或網購較難試用在臉部，選色更是困擾。屈臣氏Watsons App即日起推出全新功能「智能粉專」，藉由AI人工智慧協助消費者挑選命定底妝產品，使用者只要簡單自拍，即可從多達400件底妝商品的屈臣氏資料庫中獲得最適合推薦，不只讓挑選底妝的過程變輕鬆簡單，線上購物也不怕踩雷買錯。

屈臣氏美容顧問提醒，除了考慮膚況挑選不同特色的底妝品之外，需要何種程度的遮瑕度、喜歡的妝感也都有不同的選擇技巧，此外，最讓人困擾的就是選色問題，不僅有深淺膚色，還有偏暖或偏冷的色調。屈臣氏發現，消費者通常會在手背測試產品顏色，但手背跟臉部膚色還是略有差異，為了解決消費者痛點，屈臣氏偕同屈臣氏集團專業數位團隊eLab與屈臣氏美容顧問，聯手研發出「智能粉專Foundation Finder」功能，藉由大數據與人工AI幫助消費者輕鬆找尋完美的底妝。

下載屈臣氏Watsons App、開啟應用程式並點擊頁面下方的「發現」，就能在該頁面中看見「智能粉專」功能，進入功能後只需要進行自拍，並根據自己的訴求回答4個關於肌膚狀況與彩妝偏好的簡單問題，「智能粉專」就可立即藉由來自屈臣氏超過8個彩妝品牌、多達400款底妝產品的資料庫中，推薦最適合使用者的命定底妝；使用者也可以按照個人喜好選擇更深或更淺一些的色調。

此外，「智能粉專」功能直接連接屈臣氏網路商店，使用者可即時選購產品，選擇送貨到府或門市取貨，也可透過儲存測試結果留待日後到訪門市時作為參考依據。即日起至1月26日於屈臣氏網路商店消費指定底妝商品滿488元、輸入折扣碼FOUND50還能現折50元。

屈臣氏Watsons App「智能粉專」功能可透過自拍照與簡易問答，為消費者推薦適合的底妝。圖／屈臣氏提供
屈臣氏Watsons App「智能粉專」功能可透過自拍照與簡易問答，為消費者推薦適合的底妝。圖／屈臣氏提供

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