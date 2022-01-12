快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上最大！美少女戰士月光權杖悠遊卡 18公分還會發光

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）為史上最大悠遊卡，售價1799元。圖／悠遊卡公司提供
美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）為史上最大悠遊卡，售價1799元。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司繼去年推出美少女戰士月光權杖（少女版）造型悠遊卡後，再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，全長18公分，為史上最大悠遊卡，1月18日早上11時起開放「限時不限量」預購，每個售價1799元。

美少女戰士是七年級生的共同回憶，經典台詞「我要代替月亮懲罰你」，更讓人印象深刻，悠遊卡繼去年推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（少女版）」後，再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，全長18公分並搭配精裝禮盒。

悠遊卡公司表示，神還原經典權杖，推出18公分的史上最大悠遊卡，感應時權杖中心還會發出三色光芒，彷彿置身經典卡通中的變身情節，體驗滿分。

自1月18日11時起至1月24日止，「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，在momo購物網開放「限時不限量」預購，每個售價1799元，附有精緻盒裝。

美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）為史上最大悠遊卡，售價1799元。圖／悠遊卡公司提供
美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）為史上最大悠遊卡，售價1799元。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 購物網 卡通

延伸閱讀

北市公共場所設嗶卡機實聯制 柯文哲呼籲民眾台北通綁悠遊卡

找到了！15歲少女失蹤一個月 看到員警這樣反應

前奧運教練竟是狼！12歲少女也不放過 7年獸行曝光

工人偷找13歲國中女友嘿咻 曝光少女幫求情仍判1年9月

相關新聞

史上最大！美少女戰士月光權杖悠遊卡 18公分還會發光

悠遊卡公司繼去年推出美少女戰士月光權杖（少女版）造型悠遊卡後，再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，全長1...

客製迷你派對鎖定頂級客 麗晶「新春購物節」1月將開跑

在2021年疫情爆發中仍站穩腳步的「麗晶精品」，在綜和去年台商回流、國旅爆發與高階餐飲相繼進駐等各項利多後，去年的一線精...

黑松翻玩元宇宙！自動販賣機前大玩「AR互動遊戲」

元宇宙話題延燒，飲料大廠黑松公司攜手臺北市立動物園，推出全台首創、透過聯網自販機的沉浸式AR互動遊戲「動物擂台」，只要掃...

get「愛子」郭雪芙穿同款外套不到1,500元 親民價穿出時髦又保暖

在台劇《華燈初上》中，飾演日式酒店小姐「愛子」的郭雪芙，再度因為戲劇熱播而成為討論焦點。連男星「王子」邱勝翊在被媒體問到...

歲末年終添購家電 悠遊付燦坤聯手祭高額回饋

正值歲末年終，許多家庭趁年終獎金發放之際幫家中添購家電，悠遊付與燦坤（2430）3C聽到會員的需求，攜手於燦坤3C會員招...

卡達航空慶祝成立25周年 推出超過30個航點優惠機票

2022年新年伊始，卡達航空公司為慶祝其成立25周年，推出Qmiles哩程積分獎勵優惠，於1月18日前使用優惠碼「F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。