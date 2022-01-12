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史上最大！美少女戰士月光權杖悠遊卡 18公分還會發光
悠遊卡公司繼去年推出美少女戰士月光權杖（少女版）造型悠遊卡後，再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，全長18公分，為史上最大悠遊卡，1月18日早上11時起開放「限時不限量」預購，每個售價1799元。
美少女戰士是七年級生的共同回憶，經典台詞「我要代替月亮懲罰你」，更讓人印象深刻，悠遊卡繼去年推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（少女版）」後，再推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，全長18公分並搭配精裝禮盒。
悠遊卡公司表示，神還原經典權杖，推出18公分的史上最大悠遊卡，感應時權杖中心還會發出三色光芒，彷彿置身經典卡通中的變身情節，體驗滿分。
自1月18日11時起至1月24日止，「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，在momo購物網開放「限時不限量」預購，每個售價1799元，附有精緻盒裝。
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