客製迷你派對鎖定頂級客 麗晶「新春購物節」1月將開跑
在2021年疫情爆發中仍站穩腳步的「麗晶精品」，在綜和去年台商回流、國旅爆發與高階餐飲相繼進駐等各項利多後，去年的一線精品、頂級珠寶品牌表現亮眼，約有60%成長，創歷史新高。迎接2022，麗晶精品開春帶來首波「新春購物節」，除消費滿萬元起便有精品好禮、滿百萬加贈高雄晶英住宿券等優惠，更有新美食品牌或餐酒館進駐快閃，炒熱人氣買氣。
針對頂級客群打造客製化體驗，麗晶精品在2021年扣除疫情期間為頂級客量身訂製的小型活動如生日派對、嬰兒抓周等活動便多達80至90場，平均每周至少1-2場，和2020相比小型VIP活動場次成長50%。麗晶精品表示，由於小型訂製活動將享有獨立空間、無需移動、並整合麗晶精品中話題美食等特色，不僅去年會員數穩定成長，百萬以上大單一年也超過20張以上，驚喜不斷。
從1樓至B3、四層樓涵蓋時尚、高級珠寶、餐飲與伴手禮、生活與美容四個類別的麗晶精品，全數共容納有54個品牌，其中又以高級珠寶、一線精品表現亮眼。據了解其中四個高級珠寶品牌都有成長，例如寶詩龍（Boucheron）2021便於麗晶精品開設了全亞太最大規模專賣店，同時海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶格麗（BVLGARI）、CHAUMET去年業績同樣表現亮眼，其中又以海瑞溫斯頓特別受竹科高薪男性上班族喜愛，成為婚戒時的優先考量。
而即將開跑的新春購物節，海瑞溫斯頓便將為麗晶推出獨家的Forget-Me-Not紅寶石和鑽石Lariat項鍊，Boucheron的Animaux系列珠寶一向為不少藏家喜好，活動期間則有一只Fuzzy豹貓耳環，以玫瑰金的毛皮上鑲嵌以白鑽、香檳金色鑽石，揉合貓科動物的靈巧、魄力與野性；寶格麗則推出新年限量的Serpenti Viper 18K玫瑰金紅寶石項鍊，展現了創意與前衛設計。
此外多個一線精品品牌也各自推出麗晶專屬商品，而麗晶精品更在「新春購物節」期間推出多重專屬購物禮遇，凡消費滿一萬、兩萬、五萬、十萬、30萬、50萬，各有晶華常溫版牛肉麵、Take Regent Home晶華美食到你家線上購物金2,500元、女性淡香精、男性淡香精等不同滿額好禮，凡當日消費滿百萬再加碼高雄晶英國際行館套房雙人住宿券或台北晶華酒店豪華客房雙人住宿券二擇一，「新春購物節」活動將自1月25日（二）開始，直至2月6日（日）為止。
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