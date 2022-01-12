客製迷你派對鎖定頂級客 麗晶「新春購物節」1月將開跑

在2021年疫情爆發中仍站穩腳步的「麗晶精品」，在綜和去年台商回流、國旅爆發與高階餐飲相繼進駐等各項利多後，去年的一線精品、頂級珠寶品牌表現亮眼，約有60%成長，創歷史新高。迎接2022，麗晶精品開春帶來首波「新春購物節」，除消費滿萬元起便有精品好禮、滿百萬加贈高雄晶英住宿券等優惠，更有新美食品牌或餐酒館進駐快閃，炒熱人氣買氣。

針對頂級客群打造客製化體驗，麗晶精品在2021年扣除疫情期間為頂級客量身訂製的小型活動如生日派對、嬰兒抓周等活動便多達80至90場，平均每周至少1-2場，和2020相比小型VIP活動場次成長50%。麗晶精品表示，由於小型訂製活動將享有獨立空間、無需移動、並整合麗晶精品中話題美食等特色，不僅去年會員數穩定成長，百萬以上大單一年也超過20張以上，驚喜不斷。

從1樓至B3、四層樓涵蓋時尚、高級珠寶、餐飲與伴手禮、生活與美容四個類別的麗晶精品，全數共容納有54個品牌，其中又以高級珠寶、一線精品表現亮眼。據了解其中四個高級珠寶品牌都有成長，例如寶詩龍（Boucheron）2021便於麗晶精品開設了全亞太最大規模專賣店，同時海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶格麗（BVLGARI）、CHAUMET去年業績同樣表現亮眼，其中又以海瑞溫斯頓特別受竹科高薪男性上班族喜愛，成為婚戒時的優先考量。

而即將開跑的新春購物節，海瑞溫斯頓便將為麗晶推出獨家的Forget-Me-Not紅寶石和鑽石Lariat項鍊，Boucheron的Animaux系列珠寶一向為不少藏家喜好，活動期間則有一只Fuzzy豹貓耳環，以玫瑰金的毛皮上鑲嵌以白鑽、香檳金色鑽石，揉合貓科動物的靈巧、魄力與野性；寶格麗則推出新年限量的Serpenti Viper 18K玫瑰金紅寶石項鍊，展現了創意與前衛設計。