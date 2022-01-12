快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑松翻玩元宇宙！自動販賣機前大玩「AR互動遊戲」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
闖關同時也能與黑松LINE官方帳號連動，查詢遊戲破關進度、蒐集挑戰成功勳章。圖／黑松提供
闖關同時也能與黑松LINE官方帳號連動，查詢遊戲破關進度、蒐集挑戰成功勳章。圖／黑松提供

元宇宙話題延燒，飲料大廠黑松公司攜手臺北市動物園，推出全台首創、透過聯網自販機的沉浸式AR互動遊戲「動物擂台」，只要掃描園區內自販機上的QRcode，即可進入關卡挑戰，完成還有機會獲得黑松飲品兌換券、Nintendo Switch等好禮。

為提升消費者體驗的互動趣味，黑松首創自販機AR互動遊戲，改裝臺北市立動物園中28台自販機，推出期間限定的「動物擂台」闖關遊戲，設定11個擂台闖關關卡，只要掃瞄自販機專屬QR code，即可進入擂台遊戲，挑戰多位人氣動物「萌」主。民眾不僅可透過園內的自販機購物，自販機還能成為遊戲入口，帶領學習動物保育小知識、享受沉浸式的AR遊戲體驗。

此外，透過智慧型手機闖關的同時，也能與黑松LINE官方帳號連動，查詢遊戲破關進度、蒐集挑戰成功勳章，即時紀錄遊戲闖關成就。透過串接自販機智慧聯網功能，依據個人闖關進度，也可於自販機換取多項活動贈品。

即日起至3月底，完成「動物擂台」1關即可獲得黑松FIN補給飲料5元折價券，完成8關可獲得FIN乳酸菌補給飲料自販機免費兌換券。完成11關挑戰的玩家則有機會獲得Nintendo Switch大獎。

黑松近年積極推動數位行銷，例如國民飲料黑松沙士於去年10月推出的限定「向前瓶」包裝，掃描瓶身QR code即可進入AR虛擬世界，消費者可瞬間跳脫時空限制，置身金獎設計師所打造的「台版朝聖之路」。此外，也陸續推出官網會員制度、LINE官方帳號等數位工具，完整匯聚黑松產品資訊、整合促銷訊息、即時推播。

黑松與臺北市立動物園合作推出期間限定「動物擂台」數位互動遊戲，設定11個擂台關卡，邀請民眾闖關挑戰成為「動物之王」。圖／黑松提供
黑松與臺北市立動物園合作推出期間限定「動物擂台」數位互動遊戲，設定11個擂台關卡，邀請民眾闖關挑戰成為「動物之王」。圖／黑松提供
為提升消費者體驗的互動趣味，黑松首創自販機AR互動遊戲。圖／黑松提供
為提升消費者體驗的互動趣味，黑松首創自販機AR互動遊戲。圖／黑松提供

動物園 北市

延伸閱讀

蘋果元宇宙頭戴裝置 分析師：雙CPU均由台積電代工

帆宣旗下亞達科技 工業元宇宙應用軟體開發平台獲青睞

Meta大挖微軟AR團隊

宏正漲價 推升營運

相關新聞

客製迷你派對鎖定頂級客 麗晶「新春購物節」1月將開跑

在2021年疫情爆發中仍站穩腳步的「麗晶精品」，在綜和去年台商回流、國旅爆發與高階餐飲相繼進駐等各項利多後，去年的一線精...

黑松翻玩元宇宙！自動販賣機前大玩「AR互動遊戲」

元宇宙話題延燒，飲料大廠黑松公司攜手臺北市立動物園，推出全台首創、透過聯網自販機的沉浸式AR互動遊戲「動物擂台」，只要掃...

get「愛子」郭雪芙同款外套 入手不用1,500元

在台劇《華燈初上》中，飾演日式酒店小姐「愛子」的郭雪芙，再度因為戲劇熱播而成為討論焦點。連男星「王子」邱勝翊在被媒體問到...

歲末年終添購家電 悠遊付燦坤聯手祭高額回饋

正值歲末年終，許多家庭趁年終獎金發放之際幫家中添購家電，悠遊付與燦坤（2430）3C聽到會員的需求，攜手於燦坤3C會員招...

卡達航空慶祝成立25周年 推出超過30個航點優惠機票

2022年新年伊始，卡達航空公司為慶祝其成立25周年，推出Qmiles哩程積分獎勵優惠，於1月18日前使用優惠碼「F...

邊品茗邊欣賞國際頂尖藝術家作品 「雲太閒」15日開幕

占地500多坪的「雲太閒茶文化」茶館，將於本月15日在台中市文心南七路開幕營運，業者標榜，茶館內展示的當代國際頂尖藝術家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。