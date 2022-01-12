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黑松翻玩元宇宙！自動販賣機前大玩「AR互動遊戲」
元宇宙話題延燒，飲料大廠黑松公司攜手臺北市立動物園，推出全台首創、透過聯網自販機的沉浸式AR互動遊戲「動物擂台」，只要掃描園區內自販機上的QRcode，即可進入關卡挑戰，完成還有機會獲得黑松飲品兌換券、Nintendo Switch等好禮。
為提升消費者體驗的互動趣味，黑松首創自販機AR互動遊戲，改裝臺北市立動物園中28台自販機，推出期間限定的「動物擂台」闖關遊戲，設定11個擂台闖關關卡，只要掃瞄自販機專屬QR code，即可進入擂台遊戲，挑戰多位人氣動物「萌」主。民眾不僅可透過園內的自販機購物，自販機還能成為遊戲入口，帶領學習動物保育小知識、享受沉浸式的AR遊戲體驗。
此外，透過智慧型手機闖關的同時，也能與黑松LINE官方帳號連動，查詢遊戲破關進度、蒐集挑戰成功勳章，即時紀錄遊戲闖關成就。透過串接自販機智慧聯網功能，依據個人闖關進度，也可於自販機換取多項活動贈品。
即日起至3月底，完成「動物擂台」1關即可獲得黑松FIN補給飲料5元折價券，完成8關可獲得FIN乳酸菌補給飲料自販機免費兌換券。完成11關挑戰的玩家則有機會獲得Nintendo Switch大獎。
黑松近年積極推動數位行銷，例如國民飲料黑松沙士於去年10月推出的限定「向前瓶」包裝，掃描瓶身QR code即可進入AR虛擬世界，消費者可瞬間跳脫時空限制，置身金獎設計師所打造的「台版朝聖之路」。此外，也陸續推出官網會員制度、LINE官方帳號等數位工具，完整匯聚黑松產品資訊、整合促銷訊息、即時推播。
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