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get「愛子」郭雪芙穿同款外套不到1,500元 親民價穿出時髦又保暖

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
郭雪芙代言的休閒服飾品牌ONE BOY因應新年到來，推出福袋商品。圖／ONE BOY提供
郭雪芙代言的休閒服飾品牌ONE BOY因應新年到來，推出福袋商品。圖／ONE BOY提供

在台劇《華燈初上》中，飾演日式酒店小姐「愛子」的郭雪芙，再度因為戲劇熱播而成為討論焦點。連男星「王子」邱勝翊在被媒體問到戀情相關問題時，還幫忙撐收視率，呼籲大家都要看該劇，隔空放閃。

而在《華燈初上》第二季中，飾演「愛子」的郭雪芙還因為跟Rose媽媽（林心如飾演）、蘇媽媽（楊謹華飾演）撕破臉，跳槽到「寶寶」經營的酒店上班，形成打對台的局面。而劇中的愛子是否會跟「何予恩（張軒睿）」發展出其他的情愫，都是影迷關注的部分。而現實生活中，郭雪芙和邱勝翊的戀愛進行式則是粉絲都想知道的部分，所以無論戲內戲外一舉一動都備受矚目。

所以，郭雪芙代言的休閒服飾品牌ONE BOY也趁勢，並因應新年到來，推出兩種福袋商品。以郭雪芙所穿著的衝鋒衣為賣點的福袋，就內含兩件招牌衝鋒衣，去年熱賣、人氣款都在其中，不到3,000元就能帶回家，堪稱是品牌史上最心動價格沒有之一。而「2022好康福袋」除了一件保暖的冬季外套是必須的之外，還有新品毛衣、以及初春時刻適合的外套，同樣以破盤的2,022元就能入手。所以想和郭雪芙穿上同款衝鋒衣，不再是夢想。

郭雪芙代言的休閒服飾品牌ONE BOY因應新年到來，推出福袋商品。圖／ONE BOY提供
郭雪芙代言的休閒服飾品牌ONE BOY因應新年到來，推出福袋商品。圖／ONE BOY提供

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